코스피 ‘7000’ 눈앞인데… 공포지수 반등 속 개미는 ‘역베팅’

세줄 요약 코스피가 7000선 돌파를 앞두고 있으나 시장 불안 심리는 오히려 커졌다. VKOSPI는 50대 중반으로 반등했고 개인은 하락에 베팅한 인버스 ETF를 대거 순매수했다. 그러나 지수 급등으로 역베팅은 큰 손실로 돌아갔다. 코스피 7000선 근접, 상승장 지속 기대

VKOSPI 반등, 단기 과열·불안 심리 확대

개인 인버스 집중 매수, 손실 확대

이미지 확대 30일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 48.49p(0.72%) 오른 6,739.39로 출발해 장중 6,750선까지 오르며 최고치를 경신했다. 2026.4.30. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 48.49p(0.72%) 오른 6,739.39로 출발해 장중 6,750선까지 오르며 최고치를 경신했다. 2026.4.30. 연합뉴스

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코스피가 7000선 돌파를 눈앞에 두고 있지만 시장 불안 심리는 되레 커지고 있다. 변동성 지표는 반등하고 개인 투자자는 하락에 베팅하는 등 상승장을 둘러싼 투자 주체 간 시각 차가 뚜렷해지는 모습이다.1일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난달 30일 전 거래일 대비 1.38% 내린 6598.87로 장을 마쳤다. 종가 기준 사흘 연속 최고치 경신 이후 숨 고르기에 들어갔지만, 약 400포인트 차로 7000선에 근접했다.지수 상승과 달리 ‘한국형 공포지수’로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 반등 흐름을 보이고 있다. 중동 지정학적 긴장이 고조된 지난 3월 초 80선을 웃돌던 VKOSPI는 4월 중순 40선까지 내려왔지만, 이후 다시 상승해 최근에는 50대 중반 수준을 유지하고 있다. 단기 급등에 따른 과열 부담이 반영된 것으로 풀이된다.이 같은 흐름 속에서 개인 투자자는 하락에 베팅하는 상품으로 몰렸다. 지난달 개인이 가장 많이 순매수한 상장지수펀드(ETF)는 ‘KODEX 200선물 인버스 2X’로 6454억원이 유입됐다. 반면 외국인과 기관은 각각 ‘TIGER MSCI Korea TR’, ‘KODEX 레버리지’를 가장 많이 사들이며 상승에 베팅했다.그러나 결과적으로 개인 투자자의 전략은 손실로 이어졌다. 코스피가 지난달 30.61% 급등하는 동안 인버스 2배 상품 수익률은 -47.35%를 기록했다. 상승장을 의심한 ‘역베팅’이 오히려 큰 손실로 돌아온 셈이다.증권가는 단기 조정 가능성에도 불구하고 상승 흐름은 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “이익 상향이 할인율 부담을 이긴 장세”라며 “환율과 유가가 만드는 부담을 기업 이익이 얼마나 흡수할지가 관건”이라고 말했다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 “기술적 조정 가능성은 있지만 ‘셀 인 메이’ 영향을 크게 우려할 필요는 없다”며 “단기 조정 시 저가 매수 전략이 유효하다”고 했다.