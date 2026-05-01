“삼국유사 속으로 들어가다”…군위 ‘일연대선사관’ 디지털로 되살린 일연의 세계

군위관광문화재단, 2일 삼국유사테마파크서 개관

이미지 확대 대구 군위군은 오는 2일 삼국유사테마파크에 마련된 디지털 실감형 전시관 ‘일연대선사관’을 개관한다. 군위관광문화재단 제공. 닫기 이미지 확대 보기 대구 군위군은 오는 2일 삼국유사테마파크에 마련된 디지털 실감형 전시관 ‘일연대선사관’을 개관한다. 군위관광문화재단 제공.

세줄 요약 대구 군위관광문화재단이 삼국유사테마파크에 ‘일연대선사관’을 2일 개관한다. 전시관은 LED 화면과 미디어아트로 단군신화의 곰과 호랑이, 일연선사의 생애와 삼국유사 속 주요 이야기를 실감형으로 보여준다. 설명 중심 전시를 넘어 누구나 쉽게 역사와 문화를 체험하도록 꾸몄다. 군위 삼국유사테마파크에 일연대선사관 개관

LED·미디어아트로 삼국유사 세계 구현

설명형 전시 넘어 체험형 학습공간 기대

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삼국유사의 저자인 일연선사의 생애와 업적이 디지털 콘텐츠로 부활한다.대구 군위관광문화재단은 오는 2일 삼국유사테마파크에 마련된 ‘일연대선사관’을 개관한다고 1일 밝혔다.‘일연대선사관’은 디지털 실감형 전시관으로 전시관 내 LED 화면에서는 삼국유사 속 단군신화의 주인공인 곰과 호랑이가 입체 영상으로 구현된다.또한 일연대선사의 일대기를 비롯해 삼국유사 속 주요 인물과 신화적 사건들이 화려한 미디어아트로 펼쳐진다.설명 위주의 전시에서 벗어나 누구나 쉽고 흥미롭게 역사를 이해할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.군위관광문화재단은 전시관이 역사적 기록물을 예술적 영상미로 승화시킨 ‘에듀테인먼트(Edutainment)’ 체험 학습공간이 될 것으로 기대하고 있다..사공정한 군위문화관광재단 대표이사는 “일연대선사관은 관람객들이 역사 속 현장에 와 있는 듯한 몰입감을 느끼기에 충분하다”면서 “우리의 소중한 정신문화 자산인 삼국유사를 미래 세대에게 전달하는 새로운 방식이 될 것”이라고 밝혔다.