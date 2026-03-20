송언석 “성추행 장경태 ‘제명’·금품수수 전재수 ‘사퇴’”

여야 합의로 장경태 ‘윤리위원회 회부’ 제안

장 탈당 “꼬리자르기 하지말고 대국민 사과”

전재수 수사 관련 “야당에만 전광석화 수사”

이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표가 20일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 송언석 원내대표가 20일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

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송언석 국민의힘 원내대표가 20일 성추행 혐의로 수사받는 장경태 더불어민주당 의원에 대한 ‘국회의원직 제명’을, 통일교 금품수수 의혹을 받는 전재수 민주당 의원에게는 ‘부산시장 예비후보직 사퇴’를 촉구했다.송 원내대표는 이날 장 의원이 민주당 탈당 의사를 밝힌 데 대해 “민주당은 꼬리 자르기로 끝낼 생각하지 말고, 이 사건에 대해서 대국민 사과를 할 것을 강력히 촉구한다”며 “국회가 성폭력 근절에 대한 확고한 의지를 다짐하기 위해 여야 합의로 장 의원을 윤리위원회에 회부해 국회의원직에서 제명할 것을 제안한다”고 했다.전 의원이 검경 합동수사본부 소환 조사를 받은 데 대해서는 “민중기 특검이 통일교 윤영호 본부장으로부터 진술을 받은 지 7개월 만”이라고 지적했다. 이어 “똑같은 진술을 같은 시기에 받은 권성동 (국민의힘) 의원은 그 사이에 구속이 되었고 기소되어 벌써 1심 판결이 났다”며 “야당에 대해서는 전광석화처럼 수사가 이뤄지는데, 반대로 살아있는 권력 앞에서는 항상 느림보 수사가 이뤄진다”고 비판했다.송 원내대표는 “전 의원은 지금이라도 후보직을 사퇴하고 수사에 성실하게 임하는 것이 부산시민과 국민에 대한 도리라고 하는 점을 명심하기 바란다”고 강조했다. 그는 “지금 이재명 정권이 추진하는 사법 파괴 검찰 해체의 본질은 장 의원, 전 의원처럼 살아있는 권력에 대한 수사를 방해하고 힘없는 사람들만 수사하고 단죄하는 불공정한 세상을 만드는 것”이라고 주장했다.