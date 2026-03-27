경찰, 장경태 준강제추행·2차 가해 혐의 모두 검찰 송치

이미지 확대 성추행 의혹 수사심의위 출석하는 장경태 장경태 더불어민주당 국회의원이 지난 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 수사심의위에 출석하고 있다. 2026.3.19 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 성추행 의혹 수사심의위 출석하는 장경태 장경태 더불어민주당 국회의원이 지난 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 수사심의위에 출석하고 있다. 2026.3.19 뉴스1

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여성 비서관 성추행 혐의를 받는 장경태 무소속 의원이 검찰에 넘겨졌다.서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 27일 준강제추행 및 성폭력처벌법위반(비밀준수) 혐의로 장 의원을 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.경찰은 “그간 수사한 자료와 수사심의위원회 결정 등을 종합해 모두 송치했다”고 했다.앞서 장 의원의 요청에 따라 지난 19일 개최된 경찰 수사심의위는 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해 ‘송치’ 의견을 냈으며, 성폭력처벌법위반 혐의, 즉 2차 가해 혐의에 대해서는 ‘보완수사 후 송치’ 의견을 냈다.장 의원은 2024년 10월 여의도의 한 식당에서 국회 보좌진들과 술자리를 하다 여성 보좌진 A씨를 성추행한 혐의를 받는다. 논란이 불거진 뒤 여성의 신원을 노출하는 등 2차 가해를 한 혐의도 받는다. A씨는 지난해 11월 영등포경찰서에 고소장을 제출했다.더불어민주당 소속이던 장 의원은 지난 20일 “당에 누가 되지 않겠다”며 탈당했다.