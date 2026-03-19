“장경태 준강제추행 혐의 송치해야”…경찰 수사심의위 의견

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“장경태 준강제추행 혐의 송치해야”…경찰 수사심의위 의견

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-03-19 21:09
수정 2026-03-19 21:27
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장경태 , 성추행 의혹 심의위 출석
장경태 , 성추행 의혹 심의위 출석 장경태 더불어민주당 국회의원이 19일 오후 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 수사심의위에 출석하고 있다. 2026.3.19 뉴스1


경찰 수사심의위원회가 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 혐의가 인정된다며 검찰 송치 의견을 냈다.

19일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 수사심의위는 이날 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해서는 ‘송치’ 의견을, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(비밀준수), 이른바 2차 가해 혐의에 대해서는 ‘보완수사 후 송치’ 의견을 냈다.

수사심의위는 이날 오후 약 4시간 동안 수사팀과 장 의원, 고소인 측 변호인을 별도로 분리해 면담한 뒤 추가로 1시간가량의 내부 심의와 토론을 거쳐 이같이 결정했다고 밝혔다.

권윤희 기자
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