송영길 “김어준, 괴물과 싸우다 괴물이 되면 안 돼”

이미지 확대 방송인 김어준씨. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 방송인 김어준씨. 연합뉴스

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송영길 전 더불어민주당 대표가 방송인 김어준씨에게 “괴물과 싸우다가 괴물이 돼서는 안 된다”고 쓴소리를 했다.송 전 대표는 12일 저녁 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’와의 인터뷰에서 김씨에게 자기성찰이 필요하다고 충고했다. 그는 김씨의 방송에 출연하려는 정치인들에 “알현하듯 줄 서 있는 국회의원들 모습은 보기가 좋지 않다”고 비판했다.김씨의 유튜브 방송에서 의혹이 제기된 ‘이재명 대통령 공소취소 거래설’과 관련해서는 “정치인이든 언론인이든 영향력, 권력이 커질수록 그에 따르는 책임감도 커진다”고 조언했다.송 전 대표는 “제가 명색이 집권당 대표를 했던 사람이고 3년을 싸워 무죄 확정판결까지 받았지만, 뉴스공장에선 단 한 줄도 취급하지 않았다”면서 “저를 완전 투명 인간 취급했다”고 불만을 드러냈다.그는 “출연 요청을 받은 적도 없지만 섭외받아도 안 나가고 싶다”고 밝혔다.