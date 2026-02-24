이만규 대구시의장 “TK 통합, 서두를 것 없어…2년 뒤 통합단체장 선출도 검토해야”

이미지 확대
이만규 대구시의회 의장(앞줄 가운데)을 비롯한 의원들이 23일 오전 시의회 청사 앞에서 기자회견을 열고 행정통합 특별법 졸속 처리에 반발하는 성명서를 낭독하고 있다. 2026 2. 23. 대구
대구·경북 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못한 가운데 정부 재정 지원과 의석 불균형에 대한 대책을 요구하던 대구시의회가 “2년 뒤 통합단체장을 선출해도 된다”는 입장을 밝혔다.
이만규 대구시의회 의장은 24일 서울신문과의 통화에서 “광주·전남 특별법이 법사위를 통과한 만큼, 다른 지역에서도 얼마든지 통합을 이뤄낼 수 있게된 만큼 급하게 서두를 필요가 없다”며 이같이 밝혔다.
그는 이어 “지금은 통합에 반대하면 역적이 되고, 통합이 그대로 이뤄져도 혼돈에 빠지게 되는 상황”이라며 “이번에 TK 행정통합 특별법 제정이 무산된다면 좀 더 착실하게 준비해서 통합을 다시 추진하면 된다”고 말했다.
이 의장은 2028년까지 통합을 추진하기로 한 부산·경남의 사례를 언급하기도 했다. 그는 “부산·경남이 이번 통합 논의에 빠진 이유가 무엇이겠느냐”며 “다른 지역의 통합 경과를 보고 추진하겠다는 것”이라고 해석했다.
대구시의회는 2024년 12월 TK 행정통합 추진에 찬성 의결했으나, 전날 성명서를 내고 “지금 추진되는 통합특별법 수정안은 취지와 방향이 현저히 달라졌다”며 “4년간 20조원에 달하는 재정 지원과 의석 불균형에 대한 명확한 규정 없는 통합에는 반대한다”고 반발했다.
한편, 국회 법사위는 이날 여당 주도로 광주·전남 행정통합법안을 가결했다. 함께 상정된 대구·경북, 대전·충남 행정법안은 추가로 논의하기로 했다.
최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”
서울시의회(의장 최호정)는 24일부터 3월 13일까지 18일간의 일정으로 제334회 임시회를 개최한다. 이번 임시회에서는 시장과 교육감으로부터 서울시정 및 교육행정에 대한 2026년도 주요 업무를 보고받고, 서울시정 및 교육행정에 관한 질문 및 접수된 안건을 심의·의결할 예정이다. 제334회 임시회에는 의원 발의 119건, 위원회 제안 1건, 시장 제출 22건, 교육감 제출 1건, 시민 청원 1건 등 총 144건의 안건이 접수됐다. 최호정 의장은 개회사를 통해 “서울시의회는 올해도 ‘시민의 보통의 하루’를 지키고, 시민의 삶 가까이에서 답을 찾는 의회가 되겠다”고 밝혔다. 그러면서 최 의장은 “시민의 신뢰를 바탕으로 존재해야 할 시의회에서 최근 불미스러운 일이 있었다”라며 “시민의 엄중한 질책 앞에 사과드린다”고 말했다. 최 의장은 서울시에 시내버스 운영체계 재설계가 시급하다고 지적했다. 최 의장은 “2004년 도입된 준공영제는 대중교통의 공공성을 크게 높인 의미 있는 제도였다”며 “그러나 20년이 지나 시대 변화를 담은 재설계가 시급하다”고 강조했다. 이어 “특히 누적되는 재정 적자로 전액 지원이 한계에 부딪히자 버스조합이 금융권 대출을 받고 그 이자를
추미애 법사위원장은 회의에서 “대구시의회가 대구·경북 통합을 추진하지 말아달라는 성명서를 발표했고 대전·충남도 찬성 여론이 높지 않다”면서 “이들 지역은 상황을 듣고 추후에 논의할 필요가 있다고 보여진다”고 밝혔다.
