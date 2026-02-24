이만규 대구시의장 “TK 통합, 서두를 것 없어…2년 뒤 통합단체장 선출도 검토해야”

이미지 확대 이만규 대구시의회 의장(앞줄 가운데)을 비롯한 의원들이 23일 오전 시의회 청사 앞에서 기자회견을 열고 행정통합 특별법 졸속 처리에 반발하는 성명서를 낭독하고 있다. 2026 2. 23. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 이만규 대구시의회 의장(앞줄 가운데)을 비롯한 의원들이 23일 오전 시의회 청사 앞에서 기자회견을 열고 행정통합 특별법 졸속 처리에 반발하는 성명서를 낭독하고 있다. 2026 2. 23. 대구 민경석 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구·경북 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못한 가운데 정부 재정 지원과 의석 불균형에 대한 대책을 요구하던 대구시의회가 “2년 뒤 통합단체장을 선출해도 된다”는 입장을 밝혔다.이만규 대구시의회 의장은 24일 서울신문과의 통화에서 “광주·전남 특별법이 법사위를 통과한 만큼, 다른 지역에서도 얼마든지 통합을 이뤄낼 수 있게된 만큼 급하게 서두를 필요가 없다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “지금은 통합에 반대하면 역적이 되고, 통합이 그대로 이뤄져도 혼돈에 빠지게 되는 상황”이라며 “이번에 TK 행정통합 특별법 제정이 무산된다면 좀 더 착실하게 준비해서 통합을 다시 추진하면 된다”고 말했다.이 의장은 2028년까지 통합을 추진하기로 한 부산·경남의 사례를 언급하기도 했다. 그는 “부산·경남이 이번 통합 논의에 빠진 이유가 무엇이겠느냐”며 “다른 지역의 통합 경과를 보고 추진하겠다는 것”이라고 해석했다.대구시의회는 2024년 12월 TK 행정통합 추진에 찬성 의결했으나, 전날 성명서를 내고 “지금 추진되는 통합특별법 수정안은 취지와 방향이 현저히 달라졌다”며 “4년간 20조원에 달하는 재정 지원과 의석 불균형에 대한 명확한 규정 없는 통합에는 반대한다”고 반발했다.한편, 국회 법사위는 이날 여당 주도로 광주·전남 행정통합법안을 가결했다. 함께 상정된 대구·경북, 대전·충남 행정법안은 추가로 논의하기로 했다.추미애 법사위원장은 회의에서 “대구시의회가 대구·경북 통합을 추진하지 말아달라는 성명서를 발표했고 대전·충남도 찬성 여론이 높지 않다”면서 “이들 지역은 상황을 듣고 추후에 논의할 필요가 있다고 보여진다”고 밝혔다.