“이재명 대통령 잘한다” 56.5%…3주 연속 상승세 [리얼미터]

“이재명 대통령 잘한다” 56.5%…3주 연속 상승세 [리얼미터]

윤예림 기자
입력 2026-02-16 09:14
수정 2026-02-16 09:14
이미지 확대
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 2026.2.12 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 2026.2.12 청와대통신사진기자단


이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 연속 상승세를 보였다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9~13일 전국 18세 이상 2524명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 56.5%로 집계됐다. 직전 조사보다 0.7% 포인트 상승한 수치다.

부정 평가는 38.9%로 직전 조사 대비 0.2% 포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.6%다.

리얼미터는 “부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다”며 “코스피 지수가 5500을 돌파하는 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것으로 풀이된다”고 분석했다.

지난 12~13일 전국 18세 이상 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 44.8%, 국민의힘은 36.1%의 지지율을 보였다.

민주당은 전주 대비 2.8% 포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2% 포인트 올랐다.

조국혁신당은 3.8%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.5%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.2%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다.

대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 5.2%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
윤예림 기자
