장동혁 “12·3 비상계엄은 잘못된 수단… 과거 잘못된 부분 깊이 반성”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 당사에서 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표하며 12.3 비상계엄에 대해 사과하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표하며 12.3 비상계엄에 대해 사과하고 있다. 2026.1.7 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 장동혁 대표가 7일 여의도 당사에서 신년 기자회견을 열고 이기는 변화‘라는 주제로 당 쇄신안을 발표했다. 장 대표는 먼저 비상계엄 사태에 대해 “여당으로서 책임을 다하지 못한 점을 깊이 사과 드린다”며 고개를 숙였다. 이어 지방선거 필승 카드로 ‘청년 의무공천제’와 ‘인재영입위 활성화’를 제시했다.기득권을 내려놓는 파격적인 공천 개혁을 통해 중도층과 청년층의 민심을 다시 얻겠다고 말하며. “당의 가치와 방향을 재정립하고, 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”는 뜻도 밝혔다