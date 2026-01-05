장동혁 ‘파격 공천’ 예고, 오세훈 향하나

張, 선거 앞두고 이번주 쇄신안 발표
장동혁 국민의힘 대표가 파격적인 ‘공천 혁신’에 방점을 둔 쇄신안을 발표한다. 6·3 지방선거를 앞두고 신년 벽두부터 “참을 만큼 참았다”며 대립각을 세운 오세훈 서울시장을 겨냥한 것 아니냐는 해석도 나온다.
장 대표는 이번 주 대전환 로드맵을 발표할 방침이다. 윤석열 전 대통령과의 절연 문제 등 과거 언급은 최소화하고 ‘미래 혁신 비전’이라는 형식으로 지방선거 인재 영입 구상과 외연 확장 방안 등을 내놓을 예정이다. 장 대표가 신년 기자간담회에서 거론한 “새 인물들로 파격적인 공천 혁신을 시도하겠다”는 구상이 현역 광역단체장의 교체로 이어질지도 최대 관심사로 꼽힌다.
장 대표와 오 시장은 계엄에 대한 입장차부터 ‘당심(당원투표) 확대 경선룰’, ‘보수 연대론’을 두고 신경전을 이어왔다. 국민의힘 관계자는 4일 통화에서 “오 시장이 원내외를 동원해 사사건건 장동혁 흔들기를 시도하고 있는 것 아닌가 우려하는 부분이 있다”고 말했다. 반면 오 시장 측은 ‘현역 흔들기’가 무모한 시도라고 보고 있다.
여론조사 결과를 두고도 양측의 해석은 갈린다. 오 시장은 당이 계엄과 탄핵의 늪에서 20% 박스권 지지율에 갇힌 것이 지방선거를 어렵게 하는 요소로 보고 당의 변화를 요구하고 있다. 반면 장 대표 측은 오 시장의 경쟁력이 기대에 미치지 못해 필요하다면 후보 교체도 고려해야 한다는 입장인 것으로 전해진다.
다만 두 사람 모두 지방선거 결과에 정치 생명이 달린 만큼 전면전으로 치닫지 않고 결국 접점을 모색할 수밖에 없을 것이란 전망도 나온다.
