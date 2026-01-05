민주당 원내대표 4파전… ‘당심 20%’ 판 흔든다

진성준·박정·백혜련·한병도 출마

모두 계파색 옅고 대세 후보 없어

공천 사태·당청 엇박자 수습 과제

이미지 확대 오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 국회 소통관 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원(출마순).

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 국회 소통관 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원(출마순).

연합뉴스

닫기 이미지 확대 보기

2026-01-05 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 11일 예정된 더불어민주당 원내대표 보궐선거가 3선 의원들의 4파전 양상으로 치러질 예정이다. 계파색이 옅은 후보들이 전면에 나서면서 최근 당내 안팎의 논란을 매듭지을 수 있는 위기 대응 능력과 당·청 소통 능력이 선거 판세를 가를 것으로 보인다.한병도(3선) 의원이 4일 국회에서 기자회견을 열고 진성준·박정·백혜련 의원에 이어 네 번째로 원내대표 보궐선거 출마를 선언했다. 한 의원은 “지방선거 승리와 이재명 정부 성공의 선봉장이 되겠다“고 밝혔다.이미 출마 선언을 한 다른 후보들도 최근 당 내부의 여러 혼란을 정리하고 지방선거 승리에 앞장서겠다는 점을 강조했다. 또한 정부·청와대와의 끊임없는 소통과 내란 청산·개혁 입법 추진을 우선시하겠다고 밝혔다.이들 4명의 후보 모두 계파색이 뚜렷하지 않다는 평가가 나온다. ‘대세’ 후보가 없는 만큼 선거가 결선 투표까지 가게 될 것이라는 관측도 상당하다.이번 선거가 김병기 전 원내대표 사퇴로 펼쳐지는 만큼 후보들에게는 당을 쇄신하고 국민의 신뢰를 회복해야 하는 임무가 놓였다. 또한 연일 제기되는 당청의 ‘엇박자 논란’을 해소할 수 있는 소통 능력도 중요시된다. 새해에도 강력한 개혁 입법 드라이브를 예고한 정청래 대표와의 관계 설정도 중요한 과제다.한편 선거 결과에 권리당원 투표가 20% 반영되는 만큼 강성 당원 표심이 사실상 결과를 결정 지을 것으로 예상된다. 강성 지지층에서도 ‘찐명’(진짜 친명) 후보를 당선시켜야 한다는 의견과 정청래 지도부를 더욱 강화해야 한다는 의견이 갈리는 만큼 최고위원 보궐선거와 함께 치러지는 이번 원내대표 선거가 여권 내 권력 지형 전반에도 영향을 미칠 가능성도 있다.