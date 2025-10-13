“생각 다르다고 적 몰면 안 돼… 존중의 언어가 정치 첫걸음”

‘말의 힘’ 보여 준 양당의 ‘입’… 극단 정치의 해법을 묻다



박성훈 국민의힘 수석대변인

이미지 확대 박성훈 국민의힘 수석대변인이 12일 서울신문과의 인터뷰에서 “국민이 원하는 것은 증오의 정치가 아니라 상식과 품격이 살아 있는 정치﻿”﻿라며 “지금 필요한 것은 말뿐인 협치가 아니라 입법과 정책﻿ 전 과정에서 국민의 목소리와 야당의 견해가 반영되는 구조로 돌아가는 일”이라고 밝혔다. 사진은 박 수석대변인이 지난달 17일 국회﻿에서 논평을 읽는 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박성훈 국민의힘 수석대변인이 12일 서울신문과의 인터뷰에서 “국민이 원하는 것은 증오의 정치가 아니라 상식과 품격이 살아 있는 정치﻿”﻿라며 “지금 필요한 것은 말뿐인 협치가 아니라 입법과 정책﻿ 전 과정에서 국민의 목소리와 야당의 견해가 반영되는 구조로 돌아가는 일”이라고 밝혔다. 사진은 박 수석대변인이 지난달 17일 국회﻿에서 논평을 읽는 모습.

뉴스1

2025-10-13 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

-수석대변인으로서 지키는 원칙은.“야당으로서 이재명 정부와 집권 여당의 실정에 강하게 싸워나가야 하는 선봉인 만큼 힘 있고 강한 어조로 맞서되, 좌파의 상징과도 같은 과격하고 극단적인 언어보다는 보수의 가치인 책임과 품격을 중시한 정제되고 품격 있는 언어로 대응하고 있다.”-정치는 ‘말로 하는 싸움’이라 하는데.“우리 정치가 극단적인 혐오의 언어가 아니라 서로 존중하는 품격 있는 언어로 진행되기를 바라는 마음이다. 생각이 다르다고 적으로 몰지 않고 의견이 다르다고 배척하지 않는 것, 그것이 정치의 최소한의 출발점이다. 권력의 유불리에 따라 국민을 갈라치기 하는 순간 정치는 존재 이유를 잃는다. 국민이 원하는 것은 증오의 정치가 아니라 상식과 품격이 살아 있는 정치의 회복이다.”-극단의 대치 상황을 풀어 갈 조건이 있다면.“지금 필요한 것은 말뿐인 협치가 아니라 입법과 정책의 전 과정에서 국민의 목소리와 야당의 견해가 반영되는 구조로 돌아가는 일이다. 그것이야말로 여당 독주로 무너진 신뢰의 탑을 다시 세우는 길이자 대한민국 정치가 회복해야 할 최소한의 상식이라고 생각한다. 특히 법제사법위원장은 제1야당이 맡는다는 오랜 관행을 존중하고 되살리는 것, 이것 또한 진정한 협치의 상징이 될 수 있다.”-정치가 민생을 제대로 챙기지 못한다는 지적이 있다.“대통령 사법 리스크를 덮기 위한 더불어민주당의 입법 폭주로 인해 국회에서 민생에 대한 논의와 협치가 전혀 이뤄지지 않고 있다. 지금 대한민국이 어디로 흘러가고 있는지 많은 국민들이 불안과 의심의 눈초리를 보내고 있는데도 정부·여당은 국민을 위한 정치보다는, 영구 집권을 위한 정치 보복에만 혈안이 돼 있다고 본다.”-여야의 정치 상황이 극단으로 치닫고 있는데.“‘개딸’(강성 지지층)만 바라보는 팬덤 정치와 ‘일당독재식 국정 운영’은 안 된다. 민주당은 야당 시절 ‘이재명 방탄 정치’에만 몰두했고 여당이 된 지금도 달라진 것이 없다. 야당을 국정 파트너로 인정하기는커녕, 반대 의견은 모두 적으로 규정한다. 결국 지금의 정치 극단화는 이재명 정부와 민주당이 국민보다 팬덤과 권력 유지에 매달린 결과다. 정치가 진영의 충성 경쟁에서 벗어나야 할 시점이다.”-정청래 민주당 대표의 ‘내란 청산’ 발언은 어떻게 보는지.“정 대표의 ‘내란 프레임’ 배경은 자신을 당대표로 만들어 준 강성 지지층에 갇혀 그들의 눈치만 보는 데 있다. 정치의 중심이 민생이 아니라 차기 당대표 선거나 대선을 향한 잿밥에 빠져 있는 것이 사태를 더욱 악화시키고 있다고 본다.”-팬덤 정치 때문인가.“지금 민주당은 스스로 정책 의제를 설정하지 못하고, 유튜브의 조회수 댓글 반응에 따라 움직이는 상황이다. 극단적 친여 유튜브 채널들이 적대와 혐오를 조장해 수익을 내고, 그 팬덤에 기대 지지층을 결집하는 구조다. 국민이 원하는 것은 증오의 정치가 아니다. 정치는 유튜브의 조회수가 아니라 국민의 신뢰로 평가받아야 한다는 기본으로 돌아가야 한다.”-장동혁 국민의힘 대표가 관세 협상 여야정 협의체를 제안했는데.“미국과 유럽연합 등 주요국이 잇달아 관세장벽을 세우는 상황에서 국민의 삶을 지키기 위해 정치권이 힘을 모아야 할 중차대한 시기다. 불편한 협상의 과정까지 투명하게 공개해 논의하고, 정쟁이 아닌 실질적 대책으로 수출 기업과 국민경제의 부담을 덜어 나가야 할 때다. 우리 경제의 지속 가능성을 담보하고 청년과 미래세대의 부담을 덜어 주기 위해서라도 재정 준칙은 반드시 마련돼야 한다.”