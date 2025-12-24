빙그레, 연말 맞아 취약계층에 온정 나눔… 공주쌀 3천 포 후원 및 배식 봉사

닫기 이미지 확대 보기
23일 ‘서울역 인근 무료 급식소 따스한채움터에서 배식 봉사활동을 펼치는 빙그레 임직원들’ (사진 - 빙그레 제공)
빙그레가 연말을 맞아 소외된 이웃들에게 따뜻한 온기를 전했다.
빙그레는 대한적십자사와 손잡고 전국의 취약계층을 위한 ‘공주쌀 후원’ 및 ‘사랑의 배식 봉사활동’을 진행했다고 밝혔다.
이번 나눔 활동은 지역 상생과 이웃 사랑 실천의 일환으로 기획됐다. 빙그레는 공주, 부여, 청양 등 충남 지역을 비롯해 서울, 남양주, 경기 광주, 논산, 김해 등 자사 사업장이 위치한 지역의 취약계층에게 공주쌀 10kg 총 3,000포를 순차적으로 전달할 예정이다.
물품 후원뿐만 아니라 임직원들이 직접 참여하는 봉사활동도 이어졌다. 빙그레 임직원 15명은 지난 23일 서울시가 위탁하고 대한적십자사 서울지사가 운영하는 서울역 인근 무료 급식소 ‘따스한채움터’를 방문했다. 이들은 급식소를 찾은 노숙인과 독거노인 등에게 따뜻한 한 끼 식사를 배식하고, 설거지와 청소 등 부족한 일손을 보태며 구슬땀을 흘렸다.
빙그레는 올해 대한적십자사와 긴밀한 협력 관계를 유지하며 재난취약계층 지원에 앞장서 왔다. 지난 3월 경남·경북·울산 지역 산불 피해 발생 시 음료 5만여 개를 긴급 지원했으며, 7월 집중 호우 때는 수해 지역 이재민에게 음료 6만여 개를 전달한 바 있다.
아울러 지난 5월 대한적십자사에 기탁한 인도주의 활동 후원 성금 3억 원 중 일부를 활용해, 다가오는 혹한기에 취약계층이 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 난방용품도 추가로 후원할 계획이다.
빙그레 관계자는 “연말을 맞아 실질적인 도움이 절실한 이웃들과 온정을 나누기 위해 이번 활동을 기획했다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하고 소외된 이웃을 위한 꾸준한 나눔 활동을 실천해 나갈 것”이라고 전했다.
