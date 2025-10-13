“독버섯 발언 내가 선 넘은 것… 야당이 먼저 건넨 사과 감동”

‘말의 힘’ 보여 준 양당의 ‘입’… 극단 정치의 해법을 묻다



박수현 더불어민주당 수석대변인

이미지 확대 박수현 더불어민주당 수석대변인이 12일 서울신문과의 인터뷰에서 “여당인 민주당이 협치를 위한 손을 먼저 내미는 것이 당연하다”며 “곧 박성훈 국민의힘 수석대변인과 막걸리 한잔하는 기회를 만들려고 한다”고 말했다. 사진은 박 수석대변인이 이날 국회 기자간담회에서 발언하는 모습.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 박수현 더불어민주당 수석대변인이 12일 서울신문과의 인터뷰에서 “여당인 민주당이 협치를 위한 손을 먼저 내미는 것이 당연하다”며 “곧 박성훈 국민의힘 수석대변인과 막걸리 한잔하는 기회를 만들려고 한다”고 말했다. 사진은 박 수석대변인이 이날 국회 기자간담회에서 발언하는 모습.

뉴스1

2025-10-13 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

-박성훈 수석대변인을 칭찬하게 된 배경은.“먼저 따뜻한 말씀을 보내 준 박 수석대변인에게 감동했고 감사했다. 추석 연휴 기간 ‘냉장고를 부탁해’(냉부해) 논란으로 인한 극심한 여야 갈등이 가장 행복해야 할 한가위 명절에 국민의 눈살만 찌푸리게 한 만큼 이런 모습을 통해 조금이나마 국민께 위로와 평화를 드리고 싶었다.”-‘독버섯’이라는 표현이 과했다고 생각하는지.“독버섯이라는 표현을 쓰게 될 줄은 몰랐다. 막상 말을 하고 보니 다른 표현들도 있는데 선을 넘었다는 생각이 들었다. 박 수석대변인이 내밀어 준 손을 잡고, 동시에 나에 대한 브레이크도 잡고 싶었다.”-페이스북에 글을 올리기 전에 사전 조율을 했는지.“전혀 없었다. 다만 글을 올리기 전에 소위 강성 지지층이라고 하는 분들에게 혼나지 않을까 염려는 했다. 하지만 혼나더라도 더 큰 의미를 가진다고 판단해 (박 수석대변인과) 따로 상의는 하지 않았다. 국민의힘 지지자분들도 응원해 주시길 바란다.”-글을 쓰고 난 후에는 박 수석대변인과 소통했는지.“일부러 하지 않았다. 하지만 이번에는 박 수석대변인이 나보다 더 훌륭한 일을 했다. 곧 둘이 함께 막걸리 한잔하는 기회를 만들려고 한다.”-지난달 ‘대통령·여야 대표 회동’ 후 공동 브리핑 때로 돌아가자는 메시지인가.“그래서 글과 함께 공동 브리핑 사진도 올린 것이다. 국민께는 위로를, 정치권에는 성찰의 메시지를 주고 싶었다. 공동 브리핑이 한 걸음이 됐기 때문에 다음 한 걸음을 또 나아갈 수 있다고 확신한다. 한국 정치가 싸우더라도 서로를 이해하면서 등을 두드려 주는 낭만의 정치 시대로 되돌아가길 바라는 마음도 있다.”-개혁·내란 척결과 협치는 함께 갈 수 있는 걸까.“물론이다. 여당﻿이 협치를 위한 손을 먼저 내미는 것이 당연하다. 하지만 개혁과 내란 청산이라는 큰 짐을 짊어지고 있다 보니 그렇게 하지 못하고 있다. 여당답지 못하다는 비판도 감수한다. 연내 개혁 입법이 마무리되면 충분히 여당으로서의 모습을 보일 수 있도록 하겠다.”-당 지도부가 개혁을 강조하는 상황에서 부담은 없나.“전혀 없다. 이것이 결과적으로는 우리 정치가 가야 할 본질이다. 담대하되 정교하고, 신속하되 차분한 개혁을 연내에 마무리한다는 메시지를 잊은 적 없다. 하지만 협치는 단숨에 시작되지 않는 만큼 한 걸음 한 걸음 가기 위한 계단을 놓는 것이다.”-정청래 민주당 대표에게 주로 어떤 말씀을 하는지.“아침에 일어나 보수·진보·중도까지 모든 성향의 신문 사설을 정리해 정 대표에게 보여 준다. 정국과 민심의 흐름이 어디로 가는지를 절대 잊지 않도록 하기 위해서다. 그러면서 정 대표가 정무적으로 균형을 잃지 않도록 하고 있다.”-강성 지지층의 목소리만을 대변해서는 안 된다는 의견도 있다.“큰 범위에서 보면 강성 지지층의 목소리도 여론 중 하나다. 정당이 일부 여론만을 가지고 당론을 결정하지는 않는다. 강하든 약하든 모든 여론을 중시해야 한다. 이번 기회가 여러 가지 의견이 서로 용인되는 날갯짓이 돼 우리 정치가 쉬어 가는 쉼표가 됐으면 한다.-정 대표와 장동혁 국민의힘 대표도 웃으면서 대화할 날이 올 수 있을까.“그럴 날이 머지않았다고 본다. 오는 11월 말까지 개혁의 시간이 끝나면 그 이후로는 대통령과의 여야 회동에서 보여 준 화기애애한 분위기가 나올 거라고 생각한다. 여야 민생경제협의체를 허심탄회하게 합의한 양 대표가 서로를 믿는다고 했던 말씀을 잊지 않는다.”