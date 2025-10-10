김현지 국감 출석에 선 긋는 與…김병기 “문제 없는데 부를 수 있나”

김병기 “정쟁 장으로 삼는 것 용납 안해”

“개인 의견 고려 안해…원칙에 따라 결정”

재계 총수 증인 부르는 관행 최소화 재확인

김병기(오른쪽) 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 국정감사 증인채택 관련 브리핑을 하고 있다. 왼쪽은 문진석 원내운영수석부대표. 연합뉴스

김병기 더불어민주당 원내대표가 10일 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석에 대해 “문제가 없는데 부를 수 있나”라며 부정적인 입장을 내놨다. 앞서 우상호 대통령실 정무수석이 ‘100% 출석’이라고 밝힌 것과는 상반된 견해를 보인 것이다.김 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “국정감사를 정쟁 수단, 정쟁의 장으로 삼는 것을 용납하지 않겠다”며 김 실장의 국감 출석에 대해 선을 그었다.대통령실을 피감기관으로 두고 있는 국회 운영위원회는 오는 15일 국정감사 증인 및 참고인 명단을 의결할 예정이다. 운영위원장은 김 원내대표가 맡고 있다. 국민의힘은 대통령실 인사와 예산을 총괄한 김 실장의 출석을 요구하고 있다. 그러나 민주당은 김 실장이 보직 이동으로 현재 총무비서관이 아닌 만큼 국감 출석은 어렵다는 입장을 고수하고 있다.김 원내대표는 “운영위가 개최돼 그때 증인 채택을 할 예정인데, 철저히 원칙에 따라 결정하겠다”며 “개인 의견들이 나오고 있는데, 개인 의견은 고려할 필요가 없다. 공식적인 것은 운영위원장이 운영위에서 정하는 것”이라고 말했다.문진석 원내운영수석부대표도 “정쟁 땔감용으로 사용되는 건 거부한다는 원칙”이라며 “막연하게 주장이나 정쟁을 야기할 의도라면 받아줄 수 없다”고 못 박았다.김 원내대표는 또 국감 증인 채택 관련 민주당 원칙을 설명하며 재계 총수를 증인으로 부르는 관행을 최소화하겠다는 입장을 재확인했다.그는 “오너들, 대표들을 부르는 것은 최소화하고, 둘째로 중복 출석도 최대한 지양할 것”이라며 “여러 상임위에서 동일하게 채택된 분들이 있는데, 제일 관련 있는 상임위에서 집중적으로 질의하는 것”이라고 말했다.이어 “세 번째 원칙은 집중 질의다. 예를 들면 하루 종일 증인들을 앉혀놓고 질문 한두 개를 하는 게 아니고, 시간을 정해서 무한정 대기하는 관례를 이번에는 최대한 없애고자 한다”고 설명했다.아울러 “재계 오너가 오지 않으면 안 된다는 것들은 와야겠지만 그런 현안도 아닐뿐더러 다른 실무자가 와서 답변해도 충분한 것에 대해서는 오너, 대표를 불러다 앉혀놓지 않겠다는 것”이라고 했다.한편 김 원내대표는 최근 우 수석의 당정 간 온도차 발언으로 ‘엇박자’ 논란이 일어난 데에선 “우 수석과 저는 소통이 잘 돼서 문제”라고 일축했다.