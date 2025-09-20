이 대통령-시 주석, 서울서 양자회담 무게…경주 APEC 계기

방금 들어온 뉴스

기사 검색

이 대통령-시 주석, 서울서 양자회담 무게…경주 APEC 계기

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-20 06:38
수정 2025-09-20 06:45
시진핑, 11년만의 국빈 방한 가능성

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AP 연합뉴스 자료사진
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AP 연합뉴스 자료사진


10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 한중 정상회담이 서울에서 열릴 가능성에 무게가 실린다.

외교부 당국자는 19일 “정부는 시 주석의 경주 APEC 정상회의 참석 계기 양자 방한을 중국 측과 협의하고 있다”고 밝혔다.

APEC은 여러 국가 정상이 모이는 다자 협의체인데 정부는 이를 계기로 중국과의 별도 양자 정상회담을 추진한다는 의미다.

이 경우 시 주석의 방한 형식은 국빈 방문이 될 가능성이 있다. 그렇다면 2014년 박근혜 정부 시기 이후 11년 만에 이뤄지는 시 주석의 국빈 방한이 된다.

이와 맞물려 양자 회담 장소도 서울이 더 유력한 분위기다.

APEC 개최지인 경주는 다자 회의 목적의 각종 시설이 차려지고 있는데, 잠깐 만나는 약식 정상회담은 가능할지라도 국빈 방문에 어울릴만한 양자회담 장소는 마땅치 않은 것으로 전해졌다.

외교 당국은 한중 정상회담을 오는 10월 31일부터 1박 2일간 열리는 APEC 정상회의보다 이른 시점에 할지 종료 후 이어서 할지 등 구체적인 일정과 방식 등을 중국 측과 협의 중인 것으로 알려졌다.

앞서 조현 외교부 장관은 지난 17일 중국 베이징에서 왕이 외교부장과 회담 뒤 “APEC 정상회의에 시 주석이 참석하게 되면 양자 방문도 추진할 수 있다”고 말했다.

왕 부장은 시 주석 방한에 앞서 APEC 개최 전 한국을 찾아 시 주석의 일정 등을 한국 측과 최종 조율할 것으로 보인다.
권윤희 기자
