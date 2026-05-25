“삼전·하닉 직원이면 ‘변호사급’ 배우자죠”…결혼시장서 ‘신분 상승’

결혼정보회사 ‘배우자 지수’ 급상승

전통 전문직 수준 몸값…매칭률도 ↑

삼전·하닉 일대 부동산시장도 들썩

성과급, 사회·경제적 지위까지 재편

무주택자 좌불안석·공무원 박탈감

이미지 확대 코미디언 이수지 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 출연한 코미디언 유민상이 SK하이닉스 직원 조끼를 입고 있는 모습. 2026.5.5 핫이슈지 화면 닫기 이미지 확대 보기 코미디언 이수지 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 출연한 코미디언 유민상이 SK하이닉스 직원 조끼를 입고 있는 모습. 2026.5.5 핫이슈지 화면

이미지 확대 서울 삼성전자 서초사옥 모습. 2026.5.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 삼성전자 서초사옥 모습. 2026.5.22 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자와 하이닉스의 막대한 성과급이 직원 개인의 사회적 지위를 끌어올리며 결혼시장에서도 ‘배우자 가치’ 상승으로 이어졌다. 결혼정보회사는 이들을 변호사급으로 평가했고, 매칭 성공률도 높아졌다고 전했다. 삼전·하닉 성과급, 결혼시장 배우자 가치 급등

결혼정보회사, 변호사급 평가와 매칭률 상승

성과급 여파, 셔세권 집값과 박탈감도 확산

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막대한 성과급이 직원 개인의 사회·경제적 지위까지 재편하며 신분상승으로까지 연결되는 양상이다. 심지어 결혼시장에서도 이른바 ‘삼전닉스’ 직원의 ‘배우자 가치’가 급상승했다.25일 연합뉴스에 따르면 국내 최초의 결혼정보회사 ‘선우’는 사회경제적 능력·신체적 매력·가정 환경 등을 종합한 일종의 결혼조건 점수를 ‘배우자 지수’로 산출한다. 이 회사의 최상위 직업군은 자산가와 의사, 법조인 등 전통적 전문직이다.그런데 최근 결혼시장에서 삼전닉스 직원의 ‘몸값’이 전문직 수준으로 껑충 뛰었다. 매칭 성공률도 ‘우상향’하고 있다. 최대 수십억원에 이르는 막대한 성과급이 그 배경이다.선우 고위 관계자는 연합뉴스에 “삼성전자 직원은 이제 변호사(90점) 등급에 준하는 수준”이라며 “지수는 3점이 올랐지만, 감정을 하는 커플매니저들의 체감은 10점 이상 오른 느낌이다. 현실적 여건을 중시하는 결혼 적령 세대의 의식이 반영된 것”이라고 설명했다.이어 “하이닉스는 아직 지수 상향 조정이 안 됐지만 마찬가지인 상황”이라며 “‘만나보시겠습니까’ 물어봤을 때 거절률이 줄어들고 (매칭) 성공률이 높아지고 있다”고 전했다.두 기업 임직원의 ‘배우자 가치’ 상승을 체감하는 건 선우뿐만이 아니다.다른 결혼정보회사 ‘가연’ 관계자는 “회원들이 반도체 호황을 자주 언급한다”며 “연봉·성과급으로 안정적 삶을 빨리 꾸릴 수 있는 데다, 인공지능(AI)에 대체될 위험도 적다고 보는 분위기”라고 전했다.삼성전자 노사 합의에 따라 반도체 메모리 사업부는 연봉 1억원 기준 인당 6억원의 성과급을 받을 것으로 기대된다. 3년간 호황이 계속되면 직급에 따라 20억~30억원의 성과급도 가능하다.이 같은 막대한 보상은 소수의 ‘횡재’를 넘어 단일 기업의 성과 체계가 개인의 사회·경제적 지위를 재편하는 현상으로 이어지는 중이다.당장 이 유동성이 흘러갈 것으로 예상되는 부동산 시장부터 들썩이고 있다.삼성전자·하이닉스 사업장행 셔틀버스가 닿는 ‘셔세권’(셔틀버스+역세권)인 용인 수지, 수원 영통, 화성 동탄 등 경기 남부권과 송파·강남 등 서울 동남권의 집값 움직임이 심상치 않을 것이란 전망이 나오면서다.특정 기업의 내부 성과 분배가 사회 전반의 불안과 박탈감으로 직결되는 건 초유의 일이다.의사나 변호사 등 전문직의 고소득은 전문성을 쌓는 고된 과정의 결실이란 인식이 있지만, ‘특정 시기 특정 회사 소속’ 여부가 수억대 보상 등 신분 상승의 조건이 된 건 생소한 사회적 서사라는 분석이 나온다.직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 “10년을 일해도 1년 성과급조차 따라갈 수 없다”는 등 좌절감을 표하는 글이 연일 올라오고 있다.기업 보상·성과 평가를 연구해온 신재용 서울대학교 경영학과 교수는 이번 사안을 특정 기업들의 ‘잔치’가 아닌 인공지능 시대가 불러온 거대한 사회적 변화의 시작일 수 있다고 평가했다.엔비디아나 테슬라처럼 급격한 생산성 증대의 수혜를 특정 기업 임직원들이 예기치 않게 누리는 현상은 앞으로 꾸준히 나올 것이라는 설명이다.