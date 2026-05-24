푸틴, 극대노? “최신 ‘오레시니크’ 보복 폭격”…우크라 불바다 (영상) [배틀라인]

세줄 요약 러시아군이 키이우와 인근 지역에 미사일과 드론을 동원한 대규모 공습을 감행해 최소 1명이 숨지고 16명이 다쳤다. 우크라이나 공군은 오레시니크 발사 가능성을 경고했고, 푸틴의 보복 지시 직후 공격이 이뤄졌다. 키이우 겨냥 미사일·드론 대규모 공습

주거지·기반시설 피해, 사상자 발생

오레시니크 사용 가능성까지 경고

이미지 확대 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아군의 미사일 및 드론 공격으로 인한 화염과 연기가 치솟고 있다. 2026.5.24 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아군의 미사일 및 드론 공격으로 인한 화염과 연기가 치솟고 있다. 2026.5.24 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 상공에서 러시아군 드론 공격에 대응한 방공 작전이 벌어지고 있다. 2026.5.24 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 상공에서 러시아군 드론 공격에 대응한 방공 작전이 벌어지고 있다. 2026.5.24 키이우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 상공에서 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 상공에서 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 상공에서 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 상공에서 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 남서부에 위치한 빌라체르크바시에 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우 남서부에 위치한 빌라체르크바시에 러시아 신형 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’로 추정되는 미사일이 쏟아지고 있다. 2026.5.24 텔레그램

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 공습 화염으로 인한 불빛이 키이우 하늘을 밝히고 있다. 2026.5.24 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 공습 화염으로 인한 불빛이 키이우 하늘을 밝히고 있다. 2026.5.24 키이우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우의 한 주거 건물이 러시아군의 미사일 및 드론 공격으로 파괴돼 있다. 2026.5.24 우크라이나 비상사태부 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우의 한 주거 건물이 러시아군의 미사일 및 드론 공격으로 파괴돼 있다. 2026.5.24 우크라이나 비상사태부 텔레그램

이미지 확대 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우의 한 지하철역 안에 시민들이 대피해 있다. 2026.5.24 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행한 가운데, 키이우의 한 지하철역 안에 시민들이 대피해 있다. 2026.5.24 키이우 로이터 연합뉴스

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러시아군이 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우와 인근 지역을 겨냥해 미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 섞어쏘기 공습을 감행했다. 주거용 건물과 기반시설이 잇따라 피격되면서 최소 1명이 숨지고 16명이 다쳤다고 현지 당국이 밝혔다.우크라이나 공군은 이날 0시 30분쯤 수십발의 미사일과 수백대의 드론이 키이우 방면으로 접근하고 있다고 경고했다. 전국 대부분 지역에는 공습경보가 발령됐다. 키이우 현지에서는 오전 1시쯤 대규모 폭발이 들렸고, 오전 3∼4시 사이에도 여러 차례 폭발음이 이어졌다.특히 우크라이나 공군은 오전 0시 55분쯤 러시아가 극초음속 중거리 탄도미사일 ‘오레시니크’를 발사했을 가능성을 경고했다. 다만 해당 미사일이 실제 이번 공격에 사용됐는지는 즉각 확인되지 않았다.이번 공격은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 군에 보복 대응을 지시한 지 하루 만에 이뤄졌다.앞서 푸틴 대통령은 22일 자국 점령지인 우크라이나 루한스크 스타로빌스크(러시아명 스타로벨스크) 지역 대학 건물과 학생 기숙사를 우크라이나가 공객해 학생들이 숨지고 다쳤다고 밝혔다.푸틴 대통령은 “이번 공격으로 6명이 숨지고 39명이 다쳤으며 15명은 실종 상태다.기숙사 주변에는 군사·특수기관 시설이 없다. 방공 시스템을 노린 타격이라고 말할 근거는 없다”고 지적했다.또한 “이번 공격은 세 차례 이뤄졌고 드론 16기가 같은 장소를 타격했다. 우발적이지 않았다”고 주장하며 군에 보복 대응을 지시했다.이튿날 러시아 비상사태부는 우크라이나군의 공습 표적이 된 대학교의 사망자가 16명으로 늘었다고 주장했다.반면 우크라이나는 러시아의 주장은 조작된 것이며, 자국군은 러시아측 군 사령부를 타격한 것뿐이라고 반박했다.다만 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 키이우를 포함한 우크라이나 전역을 겨냥해 다양한 무기체계를 동원한 공격을 준비 중이며, 특히 오레시니크 사용 가능성과 관련한 정보를 수집했다고 주의를 당부했다.‘개암나무’라는 뜻을 가진 오레시니크는 러시아의 신형 극초음속 중거리 탄도미사일(IRBM)이다.핵탄두와 재래식 탄두를 모두 탑재할 수 있는 다탄두 각개목표 재돌입체(MIRV) 체계를 갖추고 있는 것이 특징이다. 하나의 미사일 동체에 실려 발사된 여러 개의 탄두가 각기 개별적인 목표를 향하면서 대기권으로 재진입하는 형식이다. 종말 단계에서 탄두 6개가 낙하하는 모습이 개암나무의 꽃을 닮았다고 하여 오레시니크라는 이름이 붙었다.오레시니크 최장 사거리는 5000㎞로, 러시아에서 유럽이나 미국 서부까지 타격할 수 있다.러시아는 2024년 11월 21일 우크라이나 드니프로의 군사산업단지 시설을 향해 오레시니크를 처음 발사했다. 그 직후 블라디미르 푸틴 대통령은 대국민 연설을 통해 “최신 러시아 중거리 미사일 시스템 중 하나를 시험했다. 시험은 성공적이었고, 발사 목표가 달성됐다”라고 발표했다.푸틴 대통령은 오레시니크에 대해 “초속 2.5∼3㎞인 마하 10의 속도로 목표물을 공격한다”며 “현재 이런 무기에 대응할 수단은 없다. 전 세계에 있는 최신 방공 시스템과 미국·유럽의 미사일 방어 시스템도 이런 미사일을 요격할 수 없다”라고 강조했다.한편 이날 공격으로 티무르 트카첸코 키이우시 군사행정청장은 오볼론스키, 셰우첸키우스키, 홀로시이우스키, 솔로미안스키, 데스니안스키, 페체르스키, 다르니츠키, 드니프로우스키, 포딜스키 등 키이우 전역 여러 구역에서 피해가 발생했다.비탈리 클리치코 키이우 시장은 셰우첸키우스키 구역의 9층 및 24층 주거용 건물이 러시아 공격을 받았고, 미사일 파편이 비주거 지역과 학교 부지에도 떨어졌다고 설명했다.다르니츠키 구역에서는 고층 건물 지붕에 파편이 떨어졌고, 솔로미안스키와 드니프로우스키 구역에서도 주택 피해가 보고됐다. 오볼론스키 구역의 주거용 건물 2동도 러시아 발사체에 맞아 손상됐다.키이우 시내에서는 슈퍼마켓 건물, 기숙사, 차고, 복수의 창고도 공격을 받았다. 콘트락토바 플로슈차 지하철역 인근에서는 순항미사일 공격 이후 대형 화재가 목격됐다.키이우주에서도 파스티우, 부차, 브로바리, 빌라체르크바, 비슈호로드, 보리스필 등지의 주거용 건물과 차고, 공공시설, 창고가 피해를 입었다.