트럼프 “한국 APEC 정상회의서 시진핑 만나기로…내년초 방중”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-20 06:14
수정 2025-09-20 06:14
“시 주석, 적절한 시기 방미…틱톡 매각 승인에 감사”

이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AFP 연합뉴스 자료사진
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AFP 연합뉴스 자료사진


10월 말 경주에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 판이 커졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 APEC 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 만나기로 합의했다고 19일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 시 주석과 “생산적인 통화를 마쳤다”며 이같이 말했다.

이에 따라 10월 31일부터 1박 2일간 경주에서 열리는 APEC 정상회의는 세계 안보와 무역의 향배에 중요한 영향을 미치는 미중 정상의 만남과 함께 세계가 주목할 외교 이벤트가 될 것으로 보인다.

APEC계기 미중 정상의 만남이 정식 회담이 될지, 약식 회동이 될지는 현재로선 미지수이나 트럼프 2기 출범 이후 트럼프 대통령과 시 주석간의 첫 대면 회담이 한국에서 이뤄질 공산이 큰 것으로 보인다.

또한 트럼프 대통령은 APEC 정상회담에서 시 주석과 만나는 데 이어 “내년 초 중국을 방문할 것”이라며 “시 주석도 마찬가지로 적절한 시기에 미국으로 올 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 내년초 방중할 경우 미국 대통령이 중국을 방문하는 것은 8년여 만이 된다. 트럼프 대통령이 1기 집권 시절인 2017년 11월 중국을 방문한 이후 처음이다. 이보다 앞서 시 주석은 2015년 9월 미국을 방문한 바 있다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 통화에서 “무역, 펜타닐, 우크라이나와 러시아의 전쟁 종식 필요성, 그리고 틱톡 매각 승인을 포함한 많은 이슈에 대해 진전을 이뤘다”고 전했다.

트럼프 대통령은 “통화는 매우 좋았으며, 우리는 다시 통화하기로 했다”며 “틱톡 승인에 감사드린다. 양측 모두 APEC에서의 만남을 고대하고 있다”고 말했다.
권윤희 기자
