"왜 내 여친이랑 누워 있어"…남성 폭행한 20대 외국인 긴급체포

방금 들어온 뉴스

"왜 내 여친이랑 누워 있어"…남성 폭행한 20대 외국인 긴급체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-06 11:54
수정 2026-01-06 13:22
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


여자친구가 다른 남자와 방 안에 있는 것을 보고 격분해 주먹을 휘두른 외국인이 경찰에 붙잡혔다.

서울 금천경찰서는 외국 국적 20대 남성 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포해 조사 중이라고 6일 밝혔다.

A씨는 지난 4일 오전 7시 50분쯤 금천구에 있는 여자친구 집에 갔다가 여자친구와 함께 누워 있는 남성을 발견하고 얼굴 등을 폭행했으며, 폭행 당시 물건을 사용한 정황도 있는 것으로 알려졌다.

B씨는 곧바로 집을 빠져나와 인근 상점에 도움을 요청한 것으로 전해졌다.

A씨를 포함한 세 사람은 모두 외국 국적인 것으로 확인됐다.



경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.
이정수 기자
