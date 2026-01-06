재외도민증 발급 12만건 코앞… “호텔 숙박 할인 도민과 똑같이”

1월 5일 기준 누적 발급 건수 11만 9736건

항공료·여객선 할인 이어 숙박 할인 혜택도

이미지 확대 제주를 떠나 타지에 살아도 ‘제주도민’ 대우를 받는 재외도민증 발급이 12만건 돌파를 앞두고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주를 떠나 타지에 살아도 ‘제주도민’ 대우를 받는 재외도민증 발급이 12만건 돌파를 앞두고 있다. 제주도 제공

이미지 확대 재외도민증을 발급받으면 제주 항공권 등 할인 혜택을 받을 수 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 재외도민증을 발급받으면 제주 항공권 등 할인 혜택을 받을 수 있다. 제주 강동삼 기자

“명절 때 제주 내려갈 때마다 항공권 요금이 부담이었는데, 재외도민증으로 끊으니까 도움되더라구요.”제주를 떠나 타지에 살아도 ‘제주도민’ 대우를 받는 재외도민증 발급이 12만건 돌파를 앞두고 있다.항공료와 여객선 운임 할인에 이어 숙박 할인까지 혜택이 넓어지면서 고향 제주를 찾는 재외도민들의 발길도 한층 가벼워질 전망이다.6일 제주도에 따르면 2011년 전국 최초로 재외도민증 제도를 도입한 이후 1월 5일 기준 누적 발급 건수는 11만 9736건에 달했다. 지난해 한 해에만 4904건이 새로 발급됐다.재외도민증은 현재 제주 외 지역에 거주하더라도 등록기준지(옛 본적·원적)가 제주인 본인과 배우자, 직계비속이면 신청할 수 있다. 온라인(제주도 누리집·이메일), 우편, 방문 신청이 가능하며, 방문 신청 시 즉시 발급된다.혜택도 다양하다. 국내선 제주 출·도착 항공료는 항공사별로 비수기 10~30%, 성수기 5~10% 할인을 받을 수 있고, 제주 출·도착 국내 여객선 운임도 최대 20%까지 깎아준다. 도내 공영관광지는 도민과 동일하게 무료 또는 도민 요금이 적용된다. 여기에 사설 관광지 34곳, 골프장 19곳도 자율적으로 할인에 참여하고 있다.도는 최근 혜택의 ‘체감도’를 높이기 위해 숙박 할인 확대에 공을 들이고 있다. 제주관광협회와 협력해 도내 숙박업체 참여를 유도한 결과, 현재 8개 숙박업체가 숙박료와 식음료 할인 혜택을 제공하며 재외도민 환대 분위기를 확산시키고 있다.도 관계자는 “도민들의 경우 대부분 호텔 이용시 숙식 할인 혜택을 주고 있으나 재외도민들은 이에 포함되지 않았다”면서 “앞으로 숙박업뿐 아니라 사설 관광지 등으로 재외도민증 혜택 범위를 넓혀, 재외도민의 고향 방문 비용 부담을 줄이는 데 초점을 맞출 계획”이라고 말했다.김양보 도 관광교류국장은 “멀리 떨어져 있어도 고향 제주를 잊지 않고 응원해 주는 재외도민들에게 실질적인 도움이 되는 혜택을 계속 확대하겠다”고 말했다.한편 할인 혜택 제공을 희망하는 도내 업소는 제주도청 평화외교과(064-710-6243)로 문의하면 된다.