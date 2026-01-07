[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 09:55
수정 2026-01-07 09:55
6일(현지시간) 미국 증시에서는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 각기 다른 흐름을 보였다. 다우존스 지수는 소폭 상승한 반면, 나스닥 종합과 S＆P 500 지수는 보합세를 보였다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 484.90포인트(0.99%) 오른 49,462.08로 마감했다. 하루 거래량은 539,547천주를 기록했으며, 시작가는 48,987.36, 최고가는 49,509.92, 최저가는 48,923.83을 기록했다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 151.35포인트(0.65%) 오른 23,547.17로 거래를 마쳤다. 거래량은 1,577,738천주였으며, 시작가는 23,446.96, 최고가는 23,559.15, 최저가는 23,389.57로 집계되었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 42.77포인트(0.62%) 오른 6,944.82를 기록했으며, 거래량은 3,275,307천주였다. 시작가는 6,908.03, 최고가는 6,948.69, 최저가는 6,904.02였다.

한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 1.67%, 0.94%, 2.75% 상승했다. 특히 필라델피아 반도체 지수는 204.47포인트 오른 7,650.93에 마감하며 눈에 띄는 상승폭을 보였다.

VIX 지수는 시카고옵션거래소에서 0.22포인트 하락한 14.68을 기록하며 1.48% 내렸다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적이고 스트레스가 적은 시장으로 해석된다.
정연호 기자
