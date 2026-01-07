[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
6일(현지시간) 미국 증시에서는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 각기 다른 흐름을 보였다. 다우존스 지수는 소폭 상승한 반면, 나스닥 종합과 S＆P 500 지수는 보합세를 보였다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 484.90포인트(0.99%) 오른 49,462.08로 마감했다. 하루 거래량은 539,547천주를 기록했으며, 시작가는 48,987.36, 최고가는 49,509.92, 최저가는 48,923.83을 기록했다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 151.35포인트(0.65%) 오른 23,547.17로 거래를 마쳤다. 거래량은 1,577,738천주였으며, 시작가는 23,446.96, 최고가는 23,559.15, 최저가는 23,389.57로 집계되었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 42.77포인트(0.62%) 오른 6,944.82를 기록했으며, 거래량은 3,275,307천주였다. 시작가는 6,908.03, 최고가는 6,948.69, 최저가는 6,904.02였다.
한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 1.67%, 0.94%, 2.75% 상승했다. 특히 필라델피아 반도체 지수는 204.47포인트 오른 7,650.93에 마감하며 눈에 띄는 상승폭을 보였다.
VIX 지수는 시카고옵션거래소에서 0.22포인트 하락한 14.68을 기록하며 1.48% 내렸다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적이고 스트레스가 적은 시장으로 해석된다.
