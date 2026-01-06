남자 U-20 아이스하키, 영국 4-0 제압, 세계선수권 2연승

방금 들어온 뉴스

남자 U-20 아이스하키, 영국 4-0 제압, 세계선수권 2연승

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-01-06 13:11
수정 2026-01-06 13:11
한국 남자 20세 이하(U-20) 아이스하키 대표팀이 세계선수권대회에서 영국을 꺾었다.

오세안 감독이 이끄는 대표팀은 5일(현지시간) 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 2026 국제아이스하키연맹(IIHF) U-20 세계선수권대회 디비전 2그룹 A(4부 리그) 2차전에서 영국을 4-0으로 제압하며 2연승을 질주했다.

한국은 경기 시작 1분 58초 만에 터진 김관유(고려대)의 선제골로 기선을 제압한 뒤 임성규(연세대)가 추가 골로 2-0으로 앞서갔다. 2피리어드에서 김도현(고려대)이 두 골을 추가하며 영국을 눌렀다.

골리 박상우(연세대)가 영국의 유효 슈팅 28개를 온몸으로 막아내며 무실점 승리를 지켰다. 경기 최우수선수(MVP)로 선정된 박상우는 “동료들이 수비에서 헌신해 줘서 한 골도 먹지 않았다”며 “남은 경기도 모두 승리해 반드시 우승하겠다”고 각오를 보였다. 대표팀은 오는 7일에는 중국을 상대로 대회 3연승에 나선다.

김기중 기자
위로