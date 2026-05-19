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타이틀리스트, 한국 전통 공예 ‘매듭’ 감성 디자인 ‘코리아 컬렉션’ 출

권훈 기자
입력 2026-05-19 09:58
수정 2026-05-19 09:58
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타이틀리스트 2026 코리아 컬렉션에서 포함된 프로 V1 골프볼. 타이틀리스트 제공.
타이틀리스트 2026 코리아 컬렉션에서 포함된 프로 V1 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트가 한국 시장에만 판매하는 한정판 ‘2026 코리아 컬렉션(Korea Collection)’을 출시한다고 19일 밝혔다.

프로 V1 골프볼을 비롯해 장비와 의류 전체에 기능성과 디자인, 그리고 감성을 한국 전통 공예의 정수인 ‘매듭’을 통해 이어지도록 구성했다고 타이틀리스트는 설명했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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골프볼은 프로 V1 단일 모델 플레이 넘버 1번으로 통일했다. 하이브리드 5 스탠드백을 비롯해 클러치, 헤드 웨어, 우산, 볼마커 세트 등 다양한 제품에 똑같은 ‘매듭’ 디자인을 적용됐다. 의류는 남성 상의와 반바지, 여성 상의와 랩 반바지로 구성다.

권훈 기자
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