타이틀리스트, 한국 전통 공예 ‘매듭’ 감성 디자인 ‘코리아 컬렉션’ 출

이미지 확대 타이틀리스트 2026 코리아 컬렉션에서 포함된 프로 V1 골프볼. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 타이틀리스트 2026 코리아 컬렉션에서 포함된 프로 V1 골프볼. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 한국 시장에만 판매하는 한정판 ‘2026 코리아 컬렉션(Korea Collection)’을 출시한다고 19일 밝혔다.프로 V1 골프볼을 비롯해 장비와 의류 전체에 기능성과 디자인, 그리고 감성을 한국 전통 공예의 정수인 ‘매듭’을 통해 이어지도록 구성했다고 타이틀리스트는 설명했다.골프볼은 프로 V1 단일 모델 플레이 넘버 1번으로 통일했다. 하이브리드 5 스탠드백을 비롯해 클러치, 헤드 웨어, 우산, 볼마커 세트 등 다양한 제품에 똑같은 ‘매듭’ 디자인을 적용됐다. 의류는 남성 상의와 반바지, 여성 상의와 랩 반바지로 구성다.