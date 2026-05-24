전광훈 “‘북한이 尹 탄핵’ 예지몽, 다 일러줬는데…계엄 엉뚱한 날” 궤변

서부지법 난입 교사 무혐의 주장

이미지 확대 전광훈 사랑제일교회 목사는 윤석열 전 대통령이 탄핵되는 예지몽을 꾼 뒤, 비상계엄 선포와 관련해 조언했다고 주장했다. 전 목사는 24일 성북구 사랑제일교회에서 열린 주말 예배에서 “윤 전 대통령 당선인 시절, 꿈속에서 ‘윤석열이 탄핵된다’는 꿈을 꿨다”고 주장했다. 사진은 이날 설교 모습. 2026.5.24 전광훈TV 화면 닫기 이미지 확대 보기 전광훈 사랑제일교회 목사는 윤석열 전 대통령이 탄핵되는 예지몽을 꾼 뒤, 비상계엄 선포와 관련해 조언했다고 주장했다. 전 목사는 24일 성북구 사랑제일교회에서 열린 주말 예배에서 “윤 전 대통령 당선인 시절, 꿈속에서 ‘윤석열이 탄핵된다’는 꿈을 꿨다”고 주장했다. 사진은 이날 설교 모습. 2026.5.24 전광훈TV 화면

세줄 요약 전광훈 사랑제일교회 목사가 예배에서 윤석열 전 대통령의 탄핵을 예지몽으로 꿨다고 주장했다. 그는 전화로 탄핵을 알렸더니 북한이 탄핵한 것이라고 말했고, 비상계엄 선포 매뉴얼도 자신이 알려줬다고 했다. 재판 중인 혐의에 대해서는 무죄를 주장했다. 예배서 윤 전 대통령 탄핵 예지몽 주장

북한이 탄핵했다는 궤변과 계엄 조언 발언

재판 중 혐의엔 무죄 주장과 반대신문 예고

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전광훈 사랑제일교회 목사는 윤석열 전 대통령이 탄핵되는 예지몽을 꾼 뒤, 비상계엄 선포와 관련해 조언했다고 주장했다.전 목사는 24일 성북구 사랑제일교회에서 열린 주말 예배에서 “윤 전 대통령 당선인 시절, 꿈속에서 ‘윤석열이 탄핵된다’는 꿈을 꿨다”고 주장했다.이어 “윤 전 대통령에게 전화를 걸어서 ‘반드시 탄핵당한다’고 알려줬더니, ‘누가 날 탄핵하느냐’고 묻더라. 그래서 ‘북한이 탄핵한다’고 했다. 윤 전 대통령은 북한이 탄핵한 것”이라는 궤변을 펼쳤다.전 목사는 “이미 대한민국은 북한에 먹혔다고 봐야 한다”며 “무조건 열심히 헌금해서 대한민국을 지켜야 한다”고 덧붙였다.그러면서 본인이 비상계엄 선포 매뉴얼을 일러줬으나, 윤 전 대통령이 엉뚱한 날 계엄을 선포했다고 주장했다.전 목사는 “경찰청장이 부하들이 많으니 일단 최루탄을 쏘고 방어하는 척, 밀리는 척하다가 대통령실이 점거되면 그때 한남동 안가에서 계엄령을 선포하라고 구체적으로 알려줬다. 그런데 계엄을 엉뚱한 날짜에 해서 본인도 고생이 많다”고 했다.그는 윤 전 대통령에게 자신이 쓴 책을 보냈다고도 했다. 전 목사는 “윤 전 대통령한테 내가 쓴 책을 보냈더니 변호사를 통해 ‘목사님이 어떻게 이렇게 설교를 잘하시냐’고 했다”며 “진작 윤 전 대통령이 내 설교를 들었으면 감방도 안 갔을 텐데, 계엄도 안 했을 텐데”라고 했다.전 목사의 발언은 이날 유튜브를 통해 생중계됐다. 다만 오후 3시 현재 유튜브 다시보기에는 이 대목이 담긴 3분가량 분량이 편집된 상태다.한편 전 목사는 재판 중인 특수건조물침입 교사 혐의 사건에 대해 거듭 무죄를 주장했다.그는 “검찰 쪽에서 신청한 두 증인이 나왔는데 전광훈을 만난 적도, 본 적도 없다고 했다. 100% 무죄가 나올 수밖에 없다”며 “다음 증인은 경찰관 3명을 검사 쪽에서 신청했다. 반대신문을 통해 박살을 내야 한다”고 했다.전 목사는 지난 1월 19일 ‘서부지법 난동’ 당시 시위대의 난입을 교사한 혐의로 재판받고 있다.