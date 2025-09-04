조국, 성비위 사건에 “당시 非당원 신분이라…마음 아파”

성비위 사건 피해자들에 “깊은 위로”

“피해회복 과정 소홀함 없었는지 반성해야”

“비당원 신분으로 할 수 있는 역할 없었다”

“피해회복 제도화 위해 노력할 것”

조국혁신당 강미정(왼쪽) 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 오른쪽은 같은날 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님을 예방한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 2025.9.4 연합뉴스

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 4일 당내 성 비위 사건으로 강미정 대변인이 탈당 선언을 한 데 대해 “마음이 너무 무겁고 아프다”는 입장을 밝혔다.조 원장은 이날 페이스북에 “큰 상처를 받으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다”며 “저도 미진한 점이 없는지 살피겠다. 관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복의 제도화를 위해 노력해 나가겠다”고 적었다.그는 탈당 의사를 밝힌 강 대변인을 만나 위로하기로 약속했다고 밝히면서 “제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다”며 “당에서 조사 후 가해자를 제명 조치했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다”고 했다.이어 “당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 할 수 있는 역할이 없었다. 비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다”고 해명했다.조 원장은 가해자를 제명 조치한 당의 결정에 “옳은 결정”이라 평가하면서도 “피해회복 과정에서 소홀했던 부분은 없었는지 반성해야 한다. 무엇보다 이런 일이 다시는 발생하지 않도록 실효성 있는 대책 마련에 최선을 다해야 한다”고 강조했다.앞서 강 대변인은 이날 국회에서 기자회견을 열고 성 비위 사건 해결 과정에서 당이 미온적 태도를 보였다고 주장하며 탈당을 선언했다.강 대변인은 회견 직후 기자들과 만나 조 원장이 이 같은 사실을 인지하고 있었으나 별다른 입장을 듣지 못했다고 밝히며 “침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다”고 말했다.