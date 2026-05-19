국립국악원, 경복궁서 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 선봬

이미지 확대 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 국립국악원 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연이 펼쳐지고 있다. ‘소리의 씨앗’은 ‘글자도, 악보도 전부 소리의 씨앗이니, 그 씨앗은 모두가 즐길 때 비로소 싹을 틔운다’라는 주제로 시공간을 초월한 세종대왕과 현대 음악가의 특별한 교감을 그린 작품이다. 2026.5.19/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 국립국악원 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연이 펼쳐지고 있다. ‘소리의 씨앗’은 ‘글자도, 악보도 전부 소리의 씨앗이니, 그 씨앗은 모두가 즐길 때 비로소 싹을 틔운다’라는 주제로 시공간을 초월한 세종대왕과 현대 음악가의 특별한 교감을 그린 작품이다. 2026.5.19/뉴스1

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19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 국립국악원 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연이 펼쳐지고 있다.국립국악원은 20일부터 경복궁 수정전 앞 특설무대에서 2026년 상설공연 소리의 씨앗을 선보인다. 소리의 씨앗은 ‘글자도, 악보도 전부 소리의 씨앗이니, 그 씨앗은 모두가 즐길 때 비로소 싹을 틔운다’를 주제로 세종대왕과 현대 음악가의 시공간을 초월한 교감을 표현한 공연이다.공연은 수요일부터 토요일까지 주 4회, 오후 7시 30분에 진행된다.