李 “어젯밤부터 기다렸다” 직접 영접… 다카이치 국빈급 환대

선유줄불놀이·판소리 등 함께 관람

다카이치 “다음엔 온천으로 할까요”

이미지 확대 이재명 대통령이 19일 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 부부에게 선물한 ‘안동 하회탈 목조각 액자’﻿. ﻿

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 19일 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 부부에게 선물한 ‘안동 하회탈 목조각 액자’﻿. ﻿

청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령이 고향 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리를 문앞까지 나가 맞이하며 국빈급 예우를 했다. 만찬에는 수운잡방을 접목한 퓨전 한식과 지역 전통주가 올랐고, 양 정상은 공연과 낙화놀이를 함께 보며 친밀감을 높였다. 안동에서 일본 총리 직접 영접, 국빈급 환대

수운잡방 퓨전 한식과 전통주로 만찬 구성

공연·낙화놀이 관람, 친밀한 한일 분위기 조성

2026-05-20 4면

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“시골 소도시까지 오시느라고 너무 고생하셨습니다.”이재명 대통령이 19일 자신의 고향인 경북 안동을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 문앞에서 맞이하는 등 국빈급 예우로 환영했다.이 대통령은 회담이 열리는 호텔 입구에서 직접 다카이치 총리를 영접했다. 차량에서 다카이치 총리가 내리자 이 대통령은 그의 손을 잡으면서 “제가 어젯밤부터 기다리고 있었다”고 말하며 반가워했다. 다카이치 총리는 43명으로 구성된 전통 의장대와 29명의 군악대가 차량을 호위한 것을 가리키며 “훌륭하다”고 극찬했다.이날 만찬은 한일 화합과 우정을 담아냈다. 보물로 지정된 안동 지역 종가의 오래된 조리서 ‘수운잡방’ 요리를 접목한 퓨전 한식과 안동의 전통주인 태사주, 안동의 최고급 쌀로 빚은 명인 안동소주, 일본 나라현 사케 등이 제공됐다. 강유정 청와대 수석대변인은 “‘군자는 벗을 맞이함에 있어 정성을 다한다’는 안동의 선비 정신을 표현했다”고 설명했다.양 정상은 만찬 후 재일 한국계 피아니스트인 양방언의 연주를 감상했다. 이어 하회마을 나루터로 이동해 전통문화 ‘선유줄불놀이’와 ‘흩어지는 불꽃처럼’이라는 판소리 공연을 함께 관람했다. 양 정상은 부용대 절벽 위에서 불붙인 솔가지 다발을 떨어뜨리는 낙화놀이도 관람했는데, 이는 최근 인기 드라마 ‘21세기 대군부인’에 등장한 바 있다.이 대통령은 다카이치 총리를 위해 안동 하회탈 목조각 액자, 조선통신사 세트(홍삼 및 한지 가죽 가방), 백자 달항아리 액자 등 지역 특색을 전하고 견고한 한일 관계를 의미하는 맞춤형 선물을 전달했다.양 정상은 일본에서 또 만날 것을 기약했다. 다카이치 총리가 공동 언론발표 말미에 통화하는 손 모양을 만들며 “각국과의 관계에서 고민이 되는 부분이 있으면 자주 전화 통화를 하자는 약속을 이번에 했다”고 말하자 이 대통령은 화답하듯 미소 지었다. 이어 다카이치 총리는 “다음에는 일본으로 오실 것”이라며 “온천으로 할까요, 어디로 할까요. 정말 기대가 된다. 아름다운 곳으로 모시도록 하겠다”고 말했다. 여기에 이 대통령이 소리 내 웃어 보이는 등 양 정상은 한층 더 친밀해진 모습을 보였다.