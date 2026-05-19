7이닝 지운 최민석+양의지 2000안타…두산, NC 꺾고 달콤한 3연승

최민석, 2피안타 1실점…시즌 4승 올려

양의지 6회말 안타 때리며 최고령 기록

이미지 확대 두산 베어스 선발 최민석이 19일 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스전에서 투구 준비를 하고 있다. 2026.5.19 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 선발 최민석이 19일 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스전에서 투구 준비를 하고 있다. 2026.5.19 두산 베어스 제공

이미지 확대 두산 베어스 양의지가 19일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 NC 다이노스의 경기에서 역대 포수 최고령 2000안타를 때리자 전광판에 기록을 알리는 화면이 뜨고 있다. 2026.5.19 두산 베어스 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 양의지가 19일 서울 잠실구장에서 열린 두산과 NC 다이노스의 경기에서 역대 포수 최고령 2000안타를 때리자 전광판에 기록을 알리는 화면이 뜨고 있다. 2026.5.19 두산 베어스 제공

세줄 요약 두산이 잠실에서 NC를 9-3으로 꺾고 3연승을 달렸다. 최민석은 7이닝 2피안타 7탈삼진 1실점으로 시즌 4승을 올렸고, 양의지는 통산 2000안타를 쳐 포수 역대 최고령 기록을 세웠다. 박찬호와 카메론의 타점도 승리에 힘을 보탰다. 최민석 7이닝 1실점 호투, 시즌 4승 수확

양의지 통산 2000안타, 포수 최고령 기록

두산, NC 9-3 제압하며 3연승 질주

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두산 베어스가 NC 다이노스 마운드를 맹폭하며 3연승을 달렸다. 양의지는 포수 역대 최고령 2000안타 기록으로 또 하나의 이정표를 세웠다.두산은 19일 서울 잠실구장에서 열린 안방경기에서 NC를 9-3으로 꺾었다. 2회 첫 득점을 시작으로 6회까지 매회 득점 행진을 이어가는 불방망이 화력쇼로 NC를 연패에 빠트렸다.1회말 박찬호의 2루타가 나왔지만 득점에 실패한 두산은 2회말부터 본격적으로 방망이를 휘둘렀다. 김민석이 2루수 실책으로 출루한 뒤 2사 3루에서 오명진이 우전 안타를 때리며 첫 득점에 성공했다. 3회말에는 선두타자 박지훈이 안타를 때렸고 2사 1, 3루에서 다즈 카메론의 적시타가 나와 추가점을 올렸다.4회말 정수빈의 1타점 적시타가 터졌고 5회말 무사 1, 3루에서 카메론의 내야 땅볼 때 박찬호가 홈을 밟으면서 야금야금 점수 차를 벌렸다. 6회말에는 김민석의 볼넷, 오명진의 2루타, 박지훈의 볼넷 등으로 만들어진 만루 기회에서 박찬호가 3타점 2루타를 때리며 순식간에 점수 차를 벌렸다. 카메론과 양의지의 안타까지 이어지며 5점을 냈다.양의지는 이 안타로 통산 2000안타를 달성했다. 역대 21번째, 두산 선수로는 역대 두 번째다. 38세 11개월 14일로 2000안타를 때리며 강민호(삼성 라이온즈)가 2024년 4월 12일 세운 38세 7개월 25일의 기록을 갈아치웠다.6회 득점으로 사실상 승부가 끝났다. 두산은 추가점에 실패했지만 NC가 6회, 8회, 9회 1점씩 추가하는 데 그치면서 두산의 승리가 확정됐다.두산 선발 최민석은 7이닝 2피안타 7탈삼진 1실점으로 시즌 4승째를 올렸다. 지난 7일 LG 트윈스전 이후 푹 쉬고 온 효과를 제대로 보여줬다. NC는 선발 라인업에 이우성과 안중열을 제외하고는 모두 좌타자를 배치하며 최민석 공략에 나섰지만 꼼짝없이 당했다. 타선에서는 박찬호가 3타점, 카메론이 2타점을 올리며 승리를 이끌었다.NC 선발 커티스 테일러는 5이닝 동안 86구를 던져 7피안타 3사사구 3탈삼진 4실점(3자책)을 기록하며 시즌 4패(3승)를 떠안았다. 수비 실책이 나오면서 테일러도 흔들렸고 어려운 경기가 됐다.