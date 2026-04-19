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입력 2026-04-19 23:39
수정 2026-04-19 23:39
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■보건복지부 ◇책임운영기관장 채용△국립정신건강센터장 남윤영 ◇국장급 승진△건강정책국장 김한숙 ◇국장급 승진 및 파견△기본사회기획단 김일열 ◇과장급 전보△지역복지과장 서일환△통합돌봄정책과장 정혜은△보험정책과장 장영진△정신건강정책과장 우경미

■고용노동부 ◇국장급 승진△울산지방노동위원회 위원장 정해영

■연합뉴스 ◇실·국·본부장△디지털콘텐츠국장 이충원△한민족센터 본부장 이동칠 ◇부실·부국·부본부장△기획조정실 부실장 류지복△디지털콘텐츠국 부국장 겸 영상미디어부장 이상헌△편집국 콘텐츠융합실장 안승섭△편집국 정치담당 부국장 송수경△편집국 경제담당 부국장 강영두△편집국 전국·사회담당 부국장 임주영△편집국 국제담당 부국장 이윤영△편집국 외국어담당 부국장 이광철 △편집국 콘텐츠혁신담당 부국장(고충처리인 겸임) 조재영 ◇부장△DB·출판부장 이상학△독자부장 최현석△정치부장 안희△외교안보부장 김호준△사진부장 이정훈△산업부장 박용주△소비자경제부장 안용수△증권부장 이귀원△국제경제부장 황정우△사회부장 성혜미△스포츠부장 김동찬△경기취재본부장 김인유△울산취재본부장 홍창진△광주·전남취재본부장 여운창△대전·충남취재본부장 김남권△충북취재본부장 심규석△제주취재본부장 김지훈△국제뉴스1부장 강건택△영문뉴스부장 변덕근△영문경제뉴스부장 이준승△콘텐츠총괄부장 윤고은△그래픽뉴스부장 김토일△미주총국장(내정) 정윤섭△유럽총국장(내정) 황윤정

2026-04-20 23면
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