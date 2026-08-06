충남도가 2급, 3급, 4급 전보와 승진 인사를 발표했다. 재난안전실장과 AI기본사회보건복지실장을 비롯해 충효예기획관, 청년여성국장, AI산업혁신국장 등 주요 간부를 새로 배치했다. 조직 안정과 정책 추진력 강화를 노린 인사로 보인다.

2급·3급·4급 대규모 정기 인사 발표

재난안전·AI·복지·산업 핵심 보직 재배치

승진·전보 폭넓게 반영한 조직 재편