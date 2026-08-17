‘귀하신 몸’ 잠 깨웠다가 750만원 벌금 폭탄…노르웨이서 배 경적 울린 대가

세줄 요약 노르웨이 스발바르 제도에서 배의 안개 경적으로 잠자던 북극곰을 깨운 승선자가 751만원 벌금을 물었다. 현지 당국은 해빙 감소로 생존이 위태로운 북극곰을 불필요하게 자극하는 행위를 엄격히 금지한다. 당사자는 벌금을 받아들이고 납부하기로 했다. 배 경적로 잠든 북극곰 깨움, 751만원 벌금 부과

스발바르 당국, 북극곰 자극 행위 엄격히 금지

기후위기 속 북극곰 생존 부담, 이동도 위험

이미지 확대 빙하가 줄어들면서 극한 환경에 내몰린 북극곰은 영양실조와 개체수 감소 위기를 겪고 있다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 빙하가 줄어들면서 극한 환경에 내몰린 북극곰은 영양실조와 개체수 감소 위기를 겪고 있다. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

노르웨이 스발바르 제도에서 배 경적 소리로 잠자던 북극곰을 깨운 사람이 700만원이 넘는 벌금을 물게 됐다. 현지 당국은 기후 변화에 따른 해빙 감소로 영양실조와 개체수 감소 위기에 내몰린 북극곰을 자극하는 행위를 엄격히 금지하고 있다.16일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 이번 사건은 이달 초 북극점에서 약 1000㎞ 떨어진 스발바르 제도 북서쪽의 한 피오르에서 벌어졌다.당시 배를 타고 항해하던 승선자가 육지에서 잠든 북극곰을 발견하자 한 사람이 고의로 안개 경적을 울린 것이다.갑작스러운 소리에 놀란 북극곰은 잠에서 깨어나 다른 곳으로 이동해야 했다.이에 라르스 파우세 스발바르 주지사는 지난 13일 신원이 공개되지 않은 해당 인물에게 벌금 5만 크로네(약 751만원)를 부과했다고 밝혔다. 당사자는 이를 받아들이고 벌금을 납부하기로 했다.스발바르 지역 규정은 북극곰을 불필요하게 자극하거나 유인, 추적하는 행위를 엄격히 금지하고 있다.1972년부터 보호종으로 지정된 북극곰은 먹이가 부족한 혹독한 환경에서 살아가기에 휴식을 방해받아 불필요하게 이동하는 것 만으로 생존에 부담이 될 수 있다. 2015년 조사 기준 이 지역의 북극곰은 약 250마리 정도로 파악됐다.스발바르에서 야생동물을 방해해 벌금을 부과받은 사례는 이번이 처음이 아니다. 2024년에는 한 관광객이 바다코끼리에게 지나치게 가까이 다가갔다가 1만 1500크로네(약 173만원)의 벌금을 낸 바 있다.스발바르 환경법은 이 지역을 오가는 모든 이들에게 북극곰과 물범, 고래, 순록, 북극여우 등 현지 야생동물에게 불필요한 피해를 주지 않는 방식으로 이뤄져야 한다고 규정하고 있다.