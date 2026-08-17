7월 제주 관광객 1년 새 8만 4000명 뚝… 제주관광 ‘이상신호’

한국은행 제주본부 발표 7월 제주 관광객 123만명

항공료 부담에 내국인 96만여명으로 9만명 감소

외국인 증가폭 1만 8000명서 6000명으로 축소

“관광객 감소·소비심리 악화… 제주경제 둔화 지속”

이미지 확대 지난 7월 제주를 찾은 관광객은 122만 8000명으로 지난해 같은 달보다 8만 4000명 감소했다. 사진은 도두동 무지개해안도로. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 제주를 찾은 관광객은 122만 8000명으로 지난해 같은 달보다 8만 4000명 감소했다. 사진은 도두동 무지개해안도로. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 연도별 관광객수 현황. 한국은행 제주본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 연도별 관광객수 현황. 한국은행 제주본부 제공

이미지 확대 제주 관광객 감소로 인해 소비심리도 위축되고 있다. 사진은 제주공항 면세점 전경. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 관광객 감소로 인해 소비심리도 위축되고 있다. 사진은 제주공항 면세점 전경. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 7월 제주 관광객은 122만8000명으로 전년 동월보다 8만4000명 감소했다. 내국인 관광객은 두 달 연속 줄었고 외국인 증가폭도 축소됐다. 항공편과 크루즈 공급 감소가 영향을 미쳤고, 소매판매와 카드 사용액 둔화로 경기 하방 압력이 커졌다. 7월 제주 관광객 122만8000명, 8만4000명 감소

내국인 9만명 줄고 외국인 증가폭 6000명 그쳐

항공·크루즈 공급 감소, 소비 위축으로 확산

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제주를 찾는 관광객이 큰 폭으로 줄면서 제주지역 실물경제의 둔화 흐름이 이어지고 있다. 특히 내국인 관광객 감소세가 지속되는 가운데 외국인 관광객 증가폭까지 축소되면서 관광 경기에 대한 우려가 커지고 있다.17일 한국은행 제주본부가 최근 발표한 ‘최근 제주지역 실물경제 동향’에 따르면 지난 7월 제주를 찾은 관광객은 122만 8000명으로 지난해 같은 달보다 8만 4000명 감소했다.내국인 관광객은 96만 3000명으로 1년 전보다 9만명 줄었다. 항공료 부담 등이 이어지면서 6월에도 내국인 관광객이 전년보다 10만 9000명 감소한 데 이어 두 달 연속 감소세다.외국인 관광객은 26만 5000명으로 지난해보다 6000명 증가하는 데 그쳤다. 국제선 증편 효과가 둔화하면서 증가폭이 6월 1만 8000명에서 크게 축소됐다.항공 공급 여건도 관광객 감소에 영향을 미쳤다. 7월 제주공항 국내선 운항 편수는 지난해 같은 달보다 156편 줄었고, 국제선은 110편 증가했다. 크루즈 입항 편수도 6편 감소해 승객 기준 1만 1000명가량 줄었다.관광객 감소는 소비 위축으로도 이어지고 있다. 2분기 제주지역 소매판매액지수는 전년 동기보다 2.3% 증가했지만 1분기 증가율 7.0%에 크게 못 미쳤다. 대형마트 판매액은 2분기 8.9% 감소했고, 6월에도 10.8% 줄었다.6월 제주지역 관광객의 신용카드 사용액도 전년보다 1.5% 감소했다. 7월 소비자심리지수 역시 100.8로 전월보다 3.8포인트 하락했다.마냥 비관적이지만은 않다. 8월 들어 관광객 수는 소폭 회복세를 보이고 있다. 이달 1일부터 11일까지 제주를 찾은 관광객은 지난해 같은 기간보다 1만 4000명 증가했다. 내국인이 4000명, 외국인이 1만명 늘었다.한국은행 제주본부는 “관광객 수 감소와 소비심리 악화 등으로 제주 경기가 둔화 흐름을 지속하고 있다”며 “중동 정세 불안 등 관광 경기의 불확실성이 남아 있지만 성수기인 7~8월 항공 공급 여건 개선과 제주도의 추가경정예산 집행이 경기 하방 압력을 일부 완화할 것”으로 내다봤다.도는 관광객 유치 확대를 위해 디지털관광증 도입(15억원)과 고객 감사 프로모션(10억원), 2026 섬문화축제(2억 8000만원) 등 28억원을 투입할 계획이다.