글로벌 스포츠 스타들 새달 제주 달군다

김연경 한중일 슈퍼매치서 시타

獨 뮌헨 김민재, 제주 SK와 경기

이미지 확대 왼쪽부터 김연경, 김민재, 박인비. 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 김연경, 김민재, 박인비.

세줄 요약 8월 제주에서는 한·중·일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치, 제주 SK와 바이에른 뮌헨 친선경기, 제주삼다수 마스터스가 연이어 열린다. 김연경, 김민재, 박인비가 참여해 스포츠 관광객을 끌고 지역경제에도 활력을 더할 전망이다. 제주, 8월 스포츠 스타 대형 이벤트 집중 개최

배구·축구·골프 잇단 개최로 관광객 유치 기대

김연경·김민재·박인비 참여로 관심 확대

2026-07-27 23면

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8월 제주가 김연경과 김민재, 박인비 등 국내외 스포츠 스타들이 참여하는 대형 스포츠 이벤트로 달아오른다.제주도는 8월 초 한·중·일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치와 FC 바이에른 뮌헨과의 친선 축구 경기, 제주삼다수 마스터스 골프대회가 잇따라 열리며 스포츠 관광객 유치와 지역경제 활성화 효과가 기대된다고 26일 밝혔다.가장 먼저 8월 1~2일 한라체육관에서 ‘2026 한·중·일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 제주대회’가 열린다. 제주에서 처음 개최되는 이번 대회에는 흥국생명과 현대건설, 일본 오사카 마블러스, 중국 상하이 브라이트 유베스트가 출전한다. 국가대표 은퇴 후에도 높은 인기를 이어가고 있는 김연경이 제주를 찾아 시타 행사에 참여할 예정이다.4일 제주월드컵경기장에서는 제주 SK와 독일 분데스리가 명문 바이에른 뮌헨의 친선경기가 펼쳐진다. 국가대표 수비수 김민재가 활약 중인 바이에른 뮌헨의 첫 비수도권 친선 경기로 축구 팬들의 관심이 집중되고 있다.이어 6~9일에는 테디밸리 골프앤리조트에서 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 ‘제주삼다수 마스터스’가 열린다. 올림픽 금메달리스트 박인비는 제주 지역 주니어 선수들을 대상으로 특별 레슨을 진행하며 꿈나무 육성에 나선다.