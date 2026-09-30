사회 [포토] ‘알록달록 가을’ 설악산 입력 2026-09-30 16:01 수정 2026-09-30 16:01 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/30/20260930800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다.설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 설악산국립공원의 단풍 절정 시기는 언제인가? 10월 중하순 11월 중하순