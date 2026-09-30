‘찾아가는 교육감실’ 용인 찾은 안민석, “용인을 AI 교육 중심으로”

세줄 요약
- 용인 기흥중서 찾아가는 교육감실 타운홀미팅 개최
- 용인을 AI 교육 중심 도시로 육성하겠다는 구상 발표
- 체험학습·RAS·학교폭력 현안에 현장 의견 청취
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안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 진행한 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅에서 발언하고 있다. 경기도교육청 제공
안민석 경기도교육감이 30일 용인 기흥중학교에서 학부모를 대상으로 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 갖고 “용인을 AI 교육 중심 도시로 육성하겠다”고 밝혔다.
경기도교육청의 타운홀미팅은 교육감이 도내 31개 시·군을 찾아 지역의 교육 현안과 다양한 의견을 현장에서 듣고, 경기교육의 방향을 함께 모색하는 자리로 17일 화성·오산에 이어 용인에서 두 번째 열렸다.
지역 학부모와 이상식 국회의원, 용인지역 도의원 및 시의원, 지구장학협의회 대표 교장 등이 자리를 함께한 가운데 열린 미팅에서 용인 지역 교육 현안과 경기교육 정책에 대한 의견이 오갔다.
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30일 용인 기흥중학교에서 열린 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도교육청 제공
이날 참석자들은 ▲체험학습 운영의 어려움과 교사 부담 ▲디지털 격차 없는 AI 교육체계 구축 방안 ▲정규 교육과정 내 RAS 교육 확대 ▲인터넷과 미디어 공간으로 확산되는 유형의 학교폭력 대응 방안 등 교육 현장에서 체감하는 다양한 질문을 했다.
이에 안 교육감은 체험학습 운영에 따른 교사의 부담을 줄이기 위한 제도적 개선 노력과 AI 교육위원회와 함께 준비하고 있는 AI 교육체계 구축 방향을 설명했다. 또 교육과정과 연계한 악기 교육 등 RAS 교육 추진 사례를 소개하고, 학교폭력 문제에 대해서는 사후 대응뿐 아니라 독서·예술·스포츠 활동을 통해 학생 간 관계를 회복하고 건강한 학교문화를 조성하는 교육적 접근도 강화하겠다고 약속했다.
안 교육감은 “전국 최대 규모의 반도체 산업 기반을 갖춘 경기도를 대한민국 AI 교육 특별시로 만드는 것이 목표”라며 “특히, 용인이 AI 교육의 중심으로 자리매김하기를 기대한다”고 덧붙였다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕강일 리틀야구장 예정부지 ‘공원 전환’ 결실
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 국토교통부가 지난 29일 국토교통부고시 제2026-511호 ‘서울고덕강일 공공주택지구 지구계획 변경(15차)승인’을 고시함에 따라 고덕동 360 일대 리틀야구장 예정부지가 근린공원으로 전환됐다고 밝혔다. 해당 부지는 기존 고덕강일 공공주택지구 지구계획상 체육시설용지로 지정돼 있던 부지다. 고덕동 리틀야구장 계획은 2010년 남산 일대 체육시설을 서울 각 권역으로 분산 이전하는 과정에서 시작됐다. 이후 고덕강일 공공주택지구 개발계획에 반영돼 고덕동 360 일원에 체육시설용지가 유지돼 왔으나, 계획 수립 이후 지역의 주거·생활 여건은 크게 달라졌다. 박 의원이 문제를 제기한 2025년 당시 고덕강일지구에는 2만 2115세대, 약 6만 5000명의 주민이 거주하고 있었고, 인근에는 고덕비즈밸리의 대규모 상업·업무지역도 조성됐다. 특히 리틀야구장 이전과 관련해 2024년 한 해 228건의 민원이 접수되는 등 주민들의 재검토 요구가 이어졌다. 이러한 맥락에서 박 의원은 제11대 서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 재직 중이던 2025년 4월 23일, 제330회 임시회 정원도시국 업무보고를 자리 삼아 주민 복리
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경기도교육청은 10월 1일 성남시에서 세 번째 타운홀미팅을 연다.
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안민석 교육감이 용인을 육성하겠다고 밝힌 도시는?