지인 때려 숨지게 한 50대…“술 취해 기억 안 나”

법원 “도주 우려”…구속영장 발부

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세줄 요약 술을 마시다 지인을 폭행해 숨지게 한 50대가 구속됐다. 법원은 도주 우려를 이유로 영장을 발부했고, 경찰은 CCTV로 범행 장면을 확인해 A씨를 긴급체포했다. A씨는 술에 취해 기억이 나지 않는다고 진술했다. 술자리 뒤 지인 폭행 사망 사건 발생

법원, 도주 우려로 50대 구속영장 발부

피의자, 술에 취해 기억 안 난다 진술

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술을 마시다 지인을 폭행해 숨지게 한 50대가 구속됐다.30일 경찰 등에 따르면 춘천지법 영월지원은 상해치사 혐의로 청구된 50대 A씨에 대한 구속영장을 발부했다. 법원은 도주할 우려가 있다고 판단해 영장 발부를 결정했다.A씨는 지난 27일 오후 8시쯤 평창 진부면 한 술집 앞에서 50대 지인 B씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.“사람이 넘어져 있다”는 신고 받고 출동한 경찰은 CCTV를 통해 A씨가 B씨를 폭행한 모습을 확인한 뒤 A씨의 집에서 그를 긴급체포했다. 사건 당시 A, B씨 모두 술을 마신 상태인 것으로 알려졌다.경찰 조사에서 A씨는 “술을 마셔 기억이 나지 않는다”는 취지로 진술했다.