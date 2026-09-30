추행 혐의로 조사받고 풀려난 男 노숙인…신고한 女노숙인 보복 폭행

세줄 요약 경기 수원팔달경찰서는 강제추행과 보복폭행 혐의로 50대 남성 노숙인 A씨를 입건했다. A씨는 함께 술을 마시던 여성 노숙인을 추행한 혐의로 조사받은 뒤 풀려났고, 1시간 뒤 수원역 인근에서 그 여성을 찾아가 머리를 발로 차는 등 폭행한 혐의를 받아 현행범 체포됐다. 강제추행 조사 뒤 보복폭행 발생

수원역 인근서 여성 노숙인 폭행

경찰 재출동해 현행범 체포

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자신을 강제추행 혐의로 신고한 여성 노숙인을 경찰 조사 직후 다시 찾아가 보복 폭행한 남성 노숙인이 경찰에 붙잡혔다.30일 연합뉴스에 따르면 경기 수원팔달경찰서는 강제추행 및 특정범죄가중처벌법 위반(보복폭행) 혐의로 50대 A씨를 입건했다.A씨는 이날 오전 1시 30분쯤 함께 술을 마시던 지인 관계의 30대 여성 노숙인 B씨를 추행한 혐의로 경찰 조사를 받았다.이후 조사를 마치고 풀려난 A씨는 1시간 만인 오전 2시 30분쯤 수원시 팔달구 수원역 로데오광장에 있던 B씨를 찾아가 머리를 발로 차는 등 폭행한 혐의를 받는다.신고를 받고 재차 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “신체 접촉한 것을 사과했는데도 피해자가 나를 신고한 것에 화가 나 폭행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사 중이다.