‘미디어아트 서울’ 야간 전시… 노들섬·광화문 등 5곳 개막

세줄 요약 서울시가 22일부터 노들섬, 광화문, 청계천, 서울역 등 5개 전시 플랫폼에서 ‘미디어아트 서울’ 봄 전시를 연다. 노들섬에는 맹꽁이를 주인공으로 한 작품을 포함해 7개 작품이 걸리고, 광화문·청계천·서울로 일대도 야간 미디어아트로 꾸민다. 서울시, 미디어아트 서울 봄 전시 개막

노들섬·광화문 등 5곳 야간 미디어 전시

매일 오후 8시~10시 에너지 절감 운영

이미지 확대 서울시 용산구 노들섬 한강대교 미디어파사드 ‘아뜰리에 노들’.

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서울시 제공

2026-05-22 23면

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서울시는 ‘미디어아트 서울’ 봄 전시를 22일부터 5개 전시 플랫폼에서 연다고 21일 밝혔다.지난해 11월 개장한 노들섬 한강대교 미디어파사드 ‘아뜰리에 노들’에서는 전시 ‘시작의 근원’을 선보인다. 시는 이곳에서 7개 작품을 전시할 예정이다. 노들섬의 상징적 생물인 맹꽁이를 주인공으로 한 옴니버스 애니메이션 ‘꼬마 맹꽁이의 모험’도 볼 수 있다.광화문 광장 일대는 세종문화회관 외벽 미디어파사드 ‘아뜰리에 광화’와 이순신 장군 동상부터 해치마당까지 이어지는 ‘해치마당 미디어월’에서 작품 8개를 선보인다.청계천 오간수교 하부에 조성한 ‘오간수교 미디어파사드’는 ‘청계리브: 초록 스프링’을 주제로 청계천의 생명력을 조명하는 전시를 운영한다. 서울역 만리동광장 우리은행 외벽 ‘서울로 미디어캔버스’에서는 시민의 일상과 자연의 생명력을 주제로 한 7개의 작품을 소개한다.전시는 에너지 절감 정책에 따라 매일 오후 8∼10시 운영된다. 최인규 시 디자인정책관은 “앞으로도 서울의 야간경관을 문화예술이 살아있는 미디어아트 야외미술관으로 만들어가겠다”고 밝혔다.