정청래 “정용진, 석고대죄해야…송언석은 전국민 청력 테스트하나”

충북 청주서 현장 중앙선거대책위원회의 주재

“李언급 국가폭력 소멸시효 배제 당정청 검토”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 발언하고 있다. 2026.5.22 청주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 22일 민주당 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 발언하고 있다. 2026.5.22 청주 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 22일 충북 청주시 SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞에서 민주당 신용한 충북도지사 후보, 이장섭 청주시장 후보와 출근하는 시민을 향해 인사하고 있다. 2026.5.22 청주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 22일 충북 청주시 SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞에서 민주당 신용한 충북도지사 후보, 이장섭 청주시장 후보와 출근하는 시민을 향해 인사하고 있다. 2026.5.22 청주 연합뉴스

세줄 요약 정청래 대표는 5·18 조롱과 모욕까지 처벌하는 조항을 특별법에 넣어 발의했다며 지방선거 뒤 본회의 통과를 예고했다. 정용진 부회장에게는 스타벅스 마케팅 사과와 석고대죄를 요구했고, 송언석 원내대표의 광주 발언도 거세게 비판했다. 5·18 조롱·모욕 처벌 조항 특별법 추가 발의

정용진 부회장에 스타벅스 마케팅 사과 촉구

송언석 원내대표 광주 발언 강한 비판

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정청래 더불어민주당 대표는 22일 “5·18에 대한 조롱과 모욕까지 처벌하는 조항을 (5·18 특별법에) 추가해 발의했고 지방선거 이후에 즉시 본회의에서 통과시키겠다”고 말했다.정 대표는 이날 충북 청주시 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 주재하고 “5·18 특별법에 허위사실 유포만 처벌하게 돼 있었는데 강화된 법을 당 대표가 직접 발의했다”며 이같이 밝혔다.이어 정용진 신세계그룹 부회장에게 스타벅스의 ‘탱크데이 마케팅’에 대한 사과를 촉구했다. 정 대표는 “정용진 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하기를 바란다”며 “스타벅스 불매 운동이 불길처럼 번질 것이다. 그러기 전에 다시 고개 숙여 국민께 사과하길 바란다”고 강조했다. 이어 “대통령께서 국가폭력의 소멸시효를 없애고 끝까지 처벌하자는 강력한 말씀이 있었다”며 “충분히 검토해서 당·정·청 조율을 통해 조만간 처리하겠다”고 덧붙였다.정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표를 겨냥해서도 “스타벅스 마케팅으로 인한 국민적 분노가 있음에도 광주를 안 간 이유를 더러워서라고 했는지 서러워서라고 했는지 아직도 분명히 말하지 않고 있다”고 직격했다. 그러면서 “아무리 (녹취 파일을) 들어도 더러워서로 들리는데 전 국민 청력 테스트하는 것인가”라고 비판했다.최근 이스라엘군에 나포됐던 한국인 석방에 대해선 “대통령이 국민 보호에 앞장섰고 즉시 석방된 외교 쾌거”라며 “이재명 대통령의 위기관리 능력이 국운과 실익에 매우 좋은 영향력을 행사한 사례”라고 치켜세웠다.충북 지역에 대한 전폭적인 지원을 약속하며 표심 공략에도 나섰다. 정 대표는 “충북지사와 청주시장 후보가 낸 공약을 실천하고자 하는 공약 실천 TF를 즉각 구성해서 법제도 예산을 지원 정비하겠다”며 “아무에게도 말하지 않았던 내용”이라고 설명했다. 이어 “충북 소속 의원들은 충북지사, 청주시장 후보 공약을 어떻게 할 수 있는지 즉각 실천 TF를 구성하길 바란다”고 주문했다.