구자욱 아버지는 김부겸, 형은 추경호 지지…“대구시장 선거 현주소”

세줄 요약 삼성 라이온즈 구자욱의 부친은 김부겸 후보를, 친형은 추경호 후보를 지지해 대구시장 선거의 갈린 민심을 보여줬다. 원로 체육인과 지역 정치권이 잇따라 가세한 가운데, 여론조사에서는 두 후보가 오차범위 내 접전을 이어갔다. 구자욱 가족, 대구시장 선거서 지지 후보 엇갈림

부친 김부겸 지지 선언, 친형은 추경호 유세 동참

여론조사 김부겸 40%, 추경호 39% 초접전

이미지 확대 삼성 구자욱 2점 홈런 10일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 경기. 2회 초 2사 1루 상황 홈런(2점)을 친 삼성 2번 구자욱이 그라운드를 돌고 있다. 2026.5.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성 구자욱 2점 홈런 10일 경남 창원NC파크에서 열린 2026 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 NC 다이노스의 경기. 2회 초 2사 1루 상황 홈런(2점)을 친 삼성 2번 구자욱이 그라운드를 돌고 있다. 2026.5.10 연합뉴스

이미지 확대 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 대구 중구 현대백화점 앞에서 열린 추경호 국민의힘 대구시장 후보 출정식에 KBO 프로야구 삼성라이온즈 구자욱 선수의 형 구자용(가운데)씨가 지지 발언을 하고 있다. 왼쪽은 삼성라이온즈 원태인 선수의 형 원태진씨. TBC뉴스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 대구 중구 현대백화점 앞에서 열린 추경호 국민의힘 대구시장 후보 출정식에 KBO 프로야구 삼성라이온즈 구자욱 선수의 형 구자용(가운데)씨가 지지 발언을 하고 있다. 왼쪽은 삼성라이온즈 원태인 선수의 형 원태진씨. TBC뉴스 유튜브 캡처

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 18일 삼성라이온즈 구자욱의 부친인 구경회 전 대한축구협회 초등축구연맹 부회장과 찍은 사진을 자신의 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 구 전 부회장은 이날 이회택 대한축구협회 고문 등 대구지역 원로 축구인들과 함께 김 후보 지지를 선언했다. 김부겸 대구시장 후보 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 18일 삼성라이온즈 구자욱의 부친인 구경회 전 대한축구협회 초등축구연맹 부회장과 찍은 사진을 자신의 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 구 전 부회장은 이날 이회택 대한축구협회 고문 등 대구지역 원로 축구인들과 함께 김 후보 지지를 선언했다. 김부겸 대구시장 후보 인스타그램

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KBO 프로야구 삼성 라이온즈의 프랜차이즈 스타 구자욱(33)의 부친이 6·3 지방선거에서 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 지지한 가운데 구자욱의 친형은 추경호 국민의힘 대구시장 후보 유세차에 올랐다.한 가족 내에서 지지하는 후보가 서로 다른 풍경이 이번 선거 대구의 모습을 보여준다는 해석이 나온다.6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 대구 중구 현대백화점 앞에서 열린 추 후보 출정식에는 주호영, 신동욱, 유영하, 권영진 의원 등 지역 국회의원 대부분이 참석했다.이날 특히 눈길을 끈 지지자 중에는 구자욱 선수의 형 구자용씨와 같은 팀의 원태인 선수의 형 원태진씨가 있었다.구자용씨는 유세차에 올라 “추경호 후보님을 응원합니다”라고 지지를 보냈다. 원태진씨도 “저는 경제 전문가 추경호 후보님이 만들어가는 대구에 살고 싶습니다”라고 말했다.구자용씨와 다르게 구자욱 선수의 부친 구경회 전 대한축구협회 초등축구연맹 부회장은 지난 18일 김부겸 후보 선거사무소에서 대구 지역 원로 축구인 40여명과 함께 김부겸 후보 지지를 공식 선언했다.구 전 부회장은 원로 체육인들의 지지 선언문을 대표로 낭독하기도 했다. 원로 체육인들은 “전국 야구장 가운데 ‘라팍’(대구 삼성 라이온즈 파크)이 암표 거래가 가장 활발하다”면서, 암표까지 구해 가면서 대구 시민들이 야구장으로 향하는 현상이 역설적으로 대구 시민들의 팍팍한 일상을 보여주는 것이라고 지적했다.이어 “김 후보야말로 희망차고 새로운 대구를 만들 수 있는 지도자”라면서 “집권 여당의 힘 있는 후보만이 현재 봉착해 있는 대구의 경제 위기와 축구를 비롯한 스포츠의 문제점을 해결할 수 있다”고 입을 모았다.이를 두고 과거 선거에서 대체로 보수 정당의 후보에게 지지가 쏠렸던 때와 다르게 한 가족 내에서도 지지하는 후보가 엇갈린 모습이 이번 대구시장 선거 판세를 보여주고 있다는 반응이 나온다.KBS대구방송총국이 한국리서치에 의뢰해 대구시 거주 만 18세 이상 남녀 800명에게 16~20일 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사를 진행한 결과 김부겸 후보 40%, 추경호 후보 39%로 팽팽한 접전을 이루는 것으로 나타났다. (응답률 19.2%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트)적극투표층 조사에서도 김부겸 후보 44%, 추경호 후보 43%로 접전 양상이었다.자세한 여론조사 내용은 KBS와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.