“아버지가 국회의원입니다”…태영호 장남, 16억 사기 구속 송치

가족관계증명서 보여주며 ‘태영호 아들’ 강조

어머니 출판사 자금 3억원 횡령 혐의도 적용

이미지 확대 태영호 당시 민주평화통일자문회의 사무처장이 2024년 10월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 통일부 등에 대한 국정감사에서 장남의 사기 혐의와 관련한 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 태영호 당시 민주평화통일자문회의 사무처장이 2024년 10월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회의 통일부 등에 대한 국정감사에서 장남의 사기 혐의와 관련한 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 태영호 전 국민의힘 의원의 장남 태모씨가 가상자산 투자로 수익을 내주겠다고 속여 지인 7명에게서 약 16억원을 받아 가로챈 혐의로 구속 송치됐다. 아버지 이름과 가족관계증명서, 가족사진까지 내세워 신뢰를 얻은 것으로 조사됐고, 모친이 운영하는 출판사 자금 3억원을 빼돌린 혐의도 받고 있다. 가상자산 투자 명목 16억원 사기 혐의

태영호 이름·가족자료로 신뢰 확보

출판사 자금 3억원 횡령 혐의 병합

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태영호 전 국민의힘 의원의 장남이 가상자산 투자 명목으로 지인들에게 돈을 받아 가로챈 혐의로 구속 상태에서 검찰에 넘겨졌다.서울 강남경찰서는 지난 13일 사기·유사수신행위·명의도용·횡령 혐의로 태모(36)씨를 구속 송치했다고 22일 밝혔다.태씨는 가상자산 투자로 수익을 내주겠다고 속여 지인 7명으로부터 약 16억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.그는 아버지인 태 전 의원의 이름을 내세워 피해자들의 신뢰를 얻은 것으로 전해졌다. 가족관계증명서와 가족사진 등을 보여주며 자신이 ‘태영호의 아들’이라는 점을 강조한 것으로 조사됐다. 태씨는 또 모친인 오혜선 작가가 운영하는 출판사 자금 3억원을 빼돌린 혐의도 받고 있다.경찰은 태씨의 사기 행각이 태 전 의원이 21대 국회의원으로 재직하던 시기 3~4년에 걸쳐 이뤄진 것으로 보고 있다. 관련 고소장은 2024년 9월 접수됐으며, 경찰은 수사를 거쳐 지난 7일 태씨를 구속했다. 태씨는 조사 과정에서 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌다.태 전 의원은 민주평화통일자문회의 사무처장을 맡았던 2024년 10월 국회 외교통일위원회 국정감사에서 장남의 사기 의혹과 관련해 “맏아들 문제로 사회적 물의를 일으킨 데 대해 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다.태씨에 대한 처분은 강남서가 최근 수사 비위 논란으로 수사·형사 실무 책임자들을 전격으로 교체한 직후에 나왔다. 강남서는 지난 12일 수사·형사과장 5명 전원을 새로 발령 냈다.