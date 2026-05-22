미미옥, ‘2026 대한민국 막걸리엑스포’ 참가… 이틀 만에 준비 물량 완판

전국 최대 전통주 박람회서 프리미엄 전통주 브랜드로 존재감 각인

이미지 확대 사진=미미옥 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=미미옥 제공

세줄 요약 서울 샤브샤브 브랜드 미미옥이 2026 대한민국 막걸리엑스포에 참가해 3일치 행사 물량을 투입하고도 개막 이틀 만에 전량 완판했다. 수제 막걸리와 약주, 증류주를 선보이며 방문객 호응을 얻었고, 전통주 라인 외부 유통 확대도 검토하고 있다. 막걸리엑스포 참가, 준비 물량 조기 완판

외식 브랜드 첫 독립 부스 운영, 전통주 선봄

전통주 라인 유통 확대와 행사 참가 검토

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서울 샤브샤브 전문 브랜드 ‘미미옥’(운영사 로프컴퍼니)이 지난 5월 15일부터 17일까지 서울 양재동 aT센터에서 개최된 ‘2026 대한민국 막걸리엑스포(MAXPO 2026)’에 참가해 준비한 물량을 전량 완판하는 성과를 거뒀다.미미옥은 이번 엑스포를 위해 3일 분량의 행사 물량을 현장에 투입했으나, 방문객들의 폭발적인 호응에 힘입어 개막 이틀 만에 전량을 조기 소진하며 브랜드 경쟁력을 입증했다.올해로 다섯 번째를 맞이한 막스포(MAXPO)는 전국 유명 양조장 120여개를 포함해 총 150여개 업체가 참가한 국내 최대 막걸리 전문 박람회다. 양조장 중심의 행사에 외식 브랜드가 자체 개발 전통주로 독립 부스를 운영한 것은 이례적인 사례로, 미미옥은 수제 막걸리, 수제 약주, 프리미엄 증류주 3종과 선물 세트를 선보이며 전통주에 진심인 브랜드로서의 면모를 널리 알렸다.현장에서는 “용산 핫플 미미옥을 여기서 만나다니”, “웨이팅이 길어 늘 아쉬웠는데 이 자리에서 드디어 만났다”는 반응이 이어지며 뜨거운 호응을 얻었다. 행사 이틀째 1차 준비 물량이 완판되자 추가 물량을 긴급 입고하는 상황이 연출될 만큼 현장 열기가 높았다.로프컴퍼니 관계자는 “미미옥의 전통주는 단순한 부가 메뉴가 아닌 브랜드 정체성의 일부”라며 “이번 행사를 통해 전국의 전통주 애호가들과 직접 만날 수 있었던 소중한 기회였다”고 밝혔다. 로프컴퍼니는 이번 성과를 바탕으로 미미옥 전통주 라인의 외부 유통 확대를 검토 중이며, 주류 전문 행사 참가 등을 통해 브랜드 접점을 지속적으로 넓혀나갈 계획이다.미미옥은 현재 신용산점, 여의도점, 강남점 등을 성황리에 운영하며 독자적인 브랜드 입지를 다지고 있다.특히 미미옥은 대표 메뉴인 한국식 샤브샤브와 어울리는 다양한 전통주 페어링을 선보이며 차별화된 F＆B 문화를 선도하고 있으며, 향후 전통주와 한식을 결합한 고유의 브랜드 세계관을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.