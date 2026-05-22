포스코 ‘급식대가’ 손잡고 무료 특식 봉사

이미지 확대 이미영(왼쪽부터) 셰프와 이희근 포스코 사장, 오창석 포항제철소 제강부 명장이 21일 경북 포항시 송림노인복지관에서 배식 봉사를 하고 있다.

포스코 제공 닫기 이미지 확대 보기 이미영(왼쪽부터) 셰프와 이희근 포스코 사장, 오창석 포항제철소 제강부 명장이 21일 경북 포항시 송림노인복지관에서 배식 봉사를 하고 있다.

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2026-05-22 23면

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포스코의 무료급식소인 ‘나눔의 집’ 개소 22주년을 맞아 이희근 포스코 사장이 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사’의 ‘급식대가’ 이미영 셰프와 함께 특별 배식 봉사를 펼쳤다.이 사장은 21일 포항 송도동 송림노인복지관에서 이 셰프와 함께 어르신들에게 직접 음식을 대접하고 현장 봉사자들을 격려했다. 포스코가 2004년부터 포항(해도·송도·제철동)과 광양(광영·태인동) 지역에서 운영 중인 5개의 ‘나눔의 집’은 22년간 일평균 약 903명, 누적 416만명에게 한 끼를 제공했다. 코로나19 대유행 당시에도 도시락과 간편식을 지원했다.이 사장은 “22년 동안 포스코가 지역사회와 나눔의 온기를 이어올 수 있었던 것은 우리 이웃들의 변함없는 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 지역사회의 든든한 울타리가 되겠다”고 말했다.