최태원 “AI, 사회 주체 협력 끌어내 문제 해결”

상의 ‘ERT 멤버스 데이’서 강조

이미지 확대 최태원(앞줄 왼쪽 세 번째부터) 대한상공회의소 회장과 김민재 행정안전부 차관, 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 등이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이’에서 기념촬영을 하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최태원(앞줄 왼쪽 세 번째부터) 대한상공회의소 회장과 김민재 행정안전부 차관, 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 등이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이’에서 기념촬영을 하고 있다.

뉴시스

2026-05-21 23면

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최태원 대한상공회의소 회장이 20일 인공지능(AI)이 다양한 사회적 문제를 해결할 수 있는 새 도구가 될 수 있다고 강조했다.최 회장은 이날 서울 중구 상의회관에서 개최된 대한상의 ERT(신기업가정신협의회)의 ‘2026 ERT 멤버스 데이’에서 이같이 밝혔다. 그는 “이제는 한 기업이나 정부의 노력만으로는 사회문제를 해결하기 어렵다”면서 “기업과 정부, 비영리재단과 소비자까지 유기적으로 결합돼야 사회문제를 풀 수 있다. AI가 이를 가능케 할 것”이라고 설명했다.최 회장은 AI가 사회 주체 간 협력을 끌어낼 수 있다고 봤다. 그는 “연결과 협력을 하나 이뤄내는 데에도 노력이, 작은 성과를 만드는 데에도 리소스와 시간이 상당히 많이 들어간다”며 “많은 참여자의 희생을 요구하는 상황이 생기게 된다”고 말했다. 이어 “비용이 많이 발생하는 문제들의 경우 AI로 효과적으로 엮어낼 수 있다면, 연결과 협력을 통해 문제를 해결할 수 있을 것”이라고 강조했다.한편 올해로 3회째를 맞이한 이번 행사에는 최 회장을 비롯해 김민재 행정안전부 차관, 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 등 500여 명이 참석했다. 대한상의와 행정안전부는 이날 행사에서 ‘지역상생발전을 위한 협력체계 구축’ 업무협약(MOU) 체결을 알렸다.