국립현대무용단 단장 겸 예술감독에 차진엽 대표

이미지 확대 차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독 닫기 이미지 확대 보기 차진엽 국립현대무용단 단장 겸 예술감독

2026-05-20 23면

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문화체육관광부는 국립현대무용단 단장 겸 예술감독에 차진엽(48) 콜렉티브A 대표를 임명했다고 19일 밝혔다. 임기는 3년.한국예술종합학교 무용원, 영국 런던컨템포러리댄스스쿨을 졸업한 차 신임 단장은 2012년부터 무용예술단체 콜렉티브A의 대표이자 예술감독을 맡으며 창작 활동을 이어오고 있다.2018 평창 동계올림픽대회에선 개·폐회식 안무 감독을 하며 행사를 이끌었고, 2022년부터 한예종 겸임교원으로서 후학 양성을 하고 있다. 2014년 문체부 문화예술유공자 포상인 ‘오늘의 젊은 예술가상’ 등을 받았다.최휘영 문체부 장관은 “현장에서 쌓아온 풍부한 경험과 창의적인 리더십을 바탕으로 국립현대무용단을 안정적으로 이끌며 현대무용의 저변 확대와 국제 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 전했다.