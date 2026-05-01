문혁수 사장, 유니스 CEO와 피지컬AI 협력 논의

이미지 확대 지난 29일 LG이노텍 마곡 본사에서 문혁수(오른쪽) LG이노텍 사장과 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 공동창립자 겸 CEO가 회동 후 기념촬영을 하고 있다.

LG이노텍 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 29일 LG이노텍 마곡 본사에서 문혁수(오른쪽) LG이노텍 사장과 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 공동창립자 겸 CEO가 회동 후 기념촬영을 하고 있다.

LG이노텍 제공

2026-05-01 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG이노텍은 지난 29일 서울 강서구 LG이노텍 마곡 본사에서 문혁수 사장과 카사르 유니스 ‘어플라이드 인튜이션’ 최고경영자(CEO)가 만나 피지컬 인공지능(AI)과 관련해 협력 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.이번 회동은 지난 3월 양사가 발표한 자율주행 협력의 후속 논의 차원이다. 양사는 LG이노텍의 자율주행 센싱(감각) 모듈과 어플라이드 인튜이션의 소프트웨어를 결합해 자율주행 솔루션 고도화를 추진하고 있다.문 사장과 유니스 CEO는 자율주행 기술 협력 현황을 비롯해 주요 고객사에 대한 공동 대응 및 프로모션 방안 등을 점검했다. LG이노텍의 센싱 솔루션 역량과 방산·건설·농업 등 다방면에서 피지컬 AI용 소프트웨어를 구축한 어플라이드 인튜이션의 경험을 결합해 로봇·모빌리티·드론 등 피지컬 AI 협업을 확대한다는 전략이다.