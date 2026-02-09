트럼프 ‘원숭이 오바마’ SNS 공유… 인종차별 논란

백악관 “계정관리 담당자 실수”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 영상 속 버락 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 장면.

트럼프 대통령 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 영상 속 버락 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 장면.

트럼프 대통령 트루스소셜 캡처

2026-02-09 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령 부부 얼굴을 유인원에 합성한 영상을 소셜미디어(SNS)에 올려 인종차별 논란이 크게 불거졌다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 오바마 부부 얼굴에 원숭이를 합성한 동영상을 트루스소셜에 공유했다가 12시간만에 삭제했다. 백악관은 해당 동영상을 계정에서 삭제했다며 이 동영상이 공유된 것은 “계정 관리를 담당하는 직원의 실수였다”고 해명했지만, 사과는 하지 않았다.약 1분 분량의 동영상은 트럼프 대통령이 재선에 실패한 2020년 대선이 ‘부정선거’였다는 주장을 담고 있었다. 동영상 말미에 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 클립이 들어갔다. 배경 음악으로는 영화 ‘라이온킹’의 삽입곡 ‘더 라이언 슬립스 투나잇’(The Lion Sleeps Tonight)이 사용됐다.트럼프 대통령은 백악관에서 플로리다 마러라고 별장으로 가는 비행기에서 취재진의 관련 질문에 자신은 해당 영상의 “첫 부분만 봤다. 투표 사기에 관한 것이었다”고 주장했다. 이어 “나는 끝까지 보지는 않았다. 끝부분에 사람들이 좋아하지 않는 어떤 장면이 있었던 것 같다”며 “나도 좋아하지 않았을 것”이라고 말했다.하지만 당초 백악관이 해당 동영상에 문제가 없다고 강변한 점 등에 미뤄 논란이 확산하자 ‘직원 실수’로 사태를 수습하려는 게 아니냐는 지적이 나온다. 트럼프 대통령이 인종차별 논란을 일으킨 사례가 한두번이 아니고, 지난해에는 오바마 전 대통령이 백악관 집무실에서 체포돼 죄수복을 입고 철창에 갇힌 인공지능(AI) 생성 영상을 트루스소셜에 올리기도 했다.