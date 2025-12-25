45세 비너스 윌리엄스, 테니스도 결혼도 ‘현역’

방금 들어온 뉴스

45세 비너스 윌리엄스, 테니스도 결혼도 ‘현역’

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-12-25 00:50
수정 2025-12-25 00:50
8년 연하 伊 배우 프레티와 화촉

비너스 윌리엄스. AP 연합뉴스
비너스 윌리엄스. AP 연합뉴스


동생 세리나(44)와 함께 2000~2010년대 여자 테니스를 평정했던 비너스 윌리엄스(45·미국)가 직접 결혼 소식을 알렸다. 윌리엄스는 24일(한국시간) 자신의 소셜 미디어를 통해 “지난 주말 미국 플로리다주 팜비치에서 안드레아 프레티(왼쪽)와 결혼했다”고 밝혔다.

윌리엄스는 2000년 윔블던에서 처음 메이저 대회 단식 정상에 올랐고, 2001년과 2005년, 2007년, 2008년에도 윔블던 여자 단식을 제패했다. ﻿그는 ﻿동생과 달리 여전히 ‘최고령 현역’으로 뛰고 있다. 올해 7월에는 여자프로테니스(WTA) 투어 단식 최고령 승리 2위 기록을 세웠다. 이 부문 1위는 2004년 윔블던에서 47세 나이로 단식 승리를 따낸 마르티나 나브라틸로바(미국)가 갖고 있다. 덴마크계 이탈리아인인 남편 프레티는 윌리엄스보다 8살 어린 배우 겸 모델, 프로듀서다. ﻿

박성국 기자
2025-12-25 27면
위로