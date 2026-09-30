안호상 세종문화회관 사장, 세 번째 연임 확정…내년 9월까지 임기 연장

세줄 요약
- 세종문화회관 안호상 사장 세 번째 연임 확정
- 오세훈 서울시장 최종 승인, 임기 내년 9월까지 연장
- 세종문화회관 사장 최초 연임 성공, 최장 재임 기록
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지난 3월 서울 세종문화회관 서클홀에서 래퍼 창모(오른쪽)의 공연 ‘창모: 더 엠퍼러’를 설명을 하고 있는 안호상(왼쪽) 세종문화회관 사장. 안 사장은 지난 5년간 대관 중심 세종문화회관을 제작극장으로 체질 개선을 하며 극장 역량을 높였다. 세종문화회관 제공
안호상(67) 세종문화회관 사장이 세 번째 연임을 확정했다. 세종문화회관 사장 최초로 연임에 성공한 안 사장은 최장 재임 사장으로서 10월 1일 다음 임기를 시작한다.
최근 세종문화회관 임원추천위원회가 의결한 안 사장의 연임 추천안을 30일 오세훈 서울시장이 최종 승인했다.
‘서울특별시 재단법인 세종문화회관 설립·운영 조례’에 따르면 세종문화회관 사장 임기는 3년이다. 임기를 마치면 임원추천위원회 심의를 거쳐 1년 단위로 연임할 수 있다.
2021년 10월 1일 취임한 안 사장은 첫 임기를 마친 뒤 현재까지 두 차례 연임했다. 이번 연임안이 통과되면서 임기는 내년 9월 30일까지 연장됐다.
최유희 서울시의원, ‘2026 양성평등정책대상’ 우수상 수상
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)이 30일 열린 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’에서 지방의원 부문 우수상을 수상했다. 이번 시상에서는 지방자치단체와 지방의원의 양성평등 관련 활동과 향후 정책계획 등을 심사해 수상자를 선정했으며, 최 의원은 지방의원 부문 우수상 수상자 명단에 이름을 올렸다. 최 의원은 영유아 교육·보육 통합의 제도적 기틀을 다지는 동시에, 돌봄을 개별 가정을 넘어선 공공정책의 핵심 과제로 다루는 데 의정활동의 역량을 집중해왔다. 특히 유치원과 어린이집으로 이원화된 교육 및 보육 체계를 통합하는 과정에서 보호자와 현장의 목소리를 꾸준히 반영할 수 있도록 ‘서울시교육청 유보통합추진자문위원회 설치 및 운영 조례’를 대표발의하며 든든한 제도적 기반을 구축했다. 제도 마련 이후에는 유보통합추진자문위원회 위원장으로 활동하며 정책 조정과 현장 의견수렴을 이어왔다. 서울시교육청 유보통합추진자문위원회는 유아교육과 보육의 이원화된 체계를 통합하는 과정에서 교육·보육 현장의 다양한 의견을 정책에 반영하기 위한 자문기구이며, 위원장으로 선출된 이후 서울형 유보통합의 추진 방향과 현장 적용과제를 논의해 왔다. 최 의원은 이번 수상을 계기로
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안 사장은 1984년 예술의전당에 입사해 20여년간 다양한 공연을 기획했다. 대중가수 조용필에게 오페라극장 무대를 열어 전석 매진을 이끌어낸 것은 지금도 회자되는 획기적인 시도다. 서울문화재단 대표이사를 거쳐 국립극장장을 역임하며 5년간 레퍼토리 시즌제를 안착시켰다. 세종문화회관 사장에 취임한 뒤에는 대관 중심으로 운영하던 극장을 산하 예술단 중심의 ‘제작극장’으로 개선해 자체 기획·제작 역량을 입증했다는 평가를 받는다.
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